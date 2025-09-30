Claudia Martínez, pillada besándose con un futbolista del Atlético tras romper con Mario González

La relación de Claudia Martínez y Mario González, estrellas de ‘La isla de las tentaciones’, está rota. Era un secreto a voces y muchos ya daban por ciertos los rumores que apuntaban a que entre ellos ya no reinaba el buen rollo. Después de dos años y medio de romance, tras conocerse en el programa de infidelidades de Telecinco al que acudieron con sus parejas, han puesto punto y final a su relación. Ella lo ha confirmado esta semana y él ha hecho lo propio a golpe de comunicado. Está destrozado, pero ahora entra en juego un nuevo protagonista: un futbolista del Atlético de Madrid con el que la influencer ha sido pillada en actitud cariñosa.

“Por favor, desde aquí, os pido el mayor de los respetos, sobre todo para Claudia. Me están llegando un montón de mensajes. Claudia es una persona increíble y se merece todo lo bueno que le pueda pasar. Ella y yo lo dejamos hace un tiempo, lo que pasa que creo que ninguno de los dos se atrevía a hacerlo público”, escribía él en sus redes sociales, reconociendo que su exnovia era el amor de su vida: “No me lo quería creer, pero es el momento de despedirse y cerrar este capítulo de mi vida, este capítulo que me ha enseñado tanto y que ha sido tan bonito. Solo tengo palabras de agradecimiento y me quedo con todos esos momentos en los que he sido la persona más feliz del mundo”.

Claudia, ¿con un futbolista del Atlético de Madrid?

Eso es lo que ha estallado a modo de bomba en las redes sociales. Se ha filtrado un vídeo desde la cuenta de ‘La cuernis’, donde se puede ver a la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ dejándose mimar por un misterioso joven en una noche de fiesta en Madrid. Las imágenes no dejan demasiadas dudas, pues se puede ver incluso un apasionado beso ante la indiscreta mirada del resto de jóvenes de la discoteca.

Ya no esconde que ha roto con Mario González y deja constancia de su deseo de iniciar una nueva vida y encontrar de nuevo el amor. Pero el misterioso joven ha dejado de andar entre las sombras, pues ya se le ha puesto nombre y apellidos. Tal y como desvela el colaborador de ‘De Corazón’ de TVE, Javier de Hoyos, y la citada cuenta de Instagram de ‘La cuernis’, el afortunado sería Nico González, jugador del Atlético de Madrid y joven promesa del futbol patrio.

“Según me cuentan, solo fue un lío de esa noche y ya. Ambos se siguen desde hace tiempo”, destacan a través de un vídeo en el que desgranan las pruebas de la polémica que está en boca de todos en redes sociales. Por ejemplo, se habla de cruce ce ‘me gustas’ en fotografías entre la influencer y el futbolista, lo que demostraría que el feeling entre ambos no se quedó tan solo en una noche de besos apasionados, sino también una cercanía sospechosa para muchos. Eso sí, también se plantea que eran amigos desde hace mucho tiempo y que ahora han decidido dar un paso más en su relación, estrechando el contacto y, de paso, los labios. Por el momento los protagonistas guardan silencio al respecto.