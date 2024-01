Gabriela Guillén reacciona a la teoría del extraño robo

Gabriela Guillén no está pasando por su mejor momento a la vista de los últimos acontecimientos que la han vuelto a poner en el foco mediático. Dejando a un lado la demanda de paternidad de Bertín Osborne, que tendrá que solicitar la propia Gabriela, y los últimos datos que apuntan a que recibió del cantante una serie de transferencias bancarias, la paraguaya vivió la angustia de un robo en la madrugada del pasado jueves al viernes.

Según se ha informado en el programa “Viva la Vida” de manos de Raquel Arias, amiguísima de Gabriela, el suceso habría concluido con un cristal del coche roto y un carrito de bebé menos. Después de ello las teorías no han dejado de llegar, en concreto una que especula que el extraño suceso solo se podía explicar relacionándolo con la polémica que ha surgido sobre las pruebas de paternidad del pequeño. De esta manera, Raquel Arias dejó entrever la posibilidad de que el objetivo último fuera conseguir una muestra de ADN para realizar dichas pruebas.

Como se hizo saber en el programa de las tardes de Telecinco, el entorno de Bertín considera este planteamiento como “surrealista” y que carece de fundamento. Y es que no ha tardado en desecharse esta “loca teoría” debido a que al ser menor de edad se necesita el permiso explícito de los padres para conseguir dicho permiso y, dado que la única registrada como progenitor del niño es Gabriela, un juez no tardaría en desestimar el resultado de la prueba.

Bertín Osborne, primeras imágenes tras el misterioso robo de la sillita del bebé de Gabriela Guillén Europa Press

Este martes Gabriela Guillén ha reaparecido tras conocerse la noticia del extraño robo y ha declarado ante las cámaras de “Así es la Vida” que no compartía para nada la teoría de su amiga Raquel Arias y que no quería seguir hablando: “No voy a hablar de ello de verdad ya estoy bastante cansada”, zanjaba la paraguaya. La tensión se ha incrementado cuando le han preguntado por Bertín, ya que recientemente el presentador de “Mi casa es la tuya” se encontraba en Madrid, a lo que ella respondía que no sabía nada de él y que el cantante no se había puesto en contacto con ella. Por el momento, siguen a la espera de que se emita la demanda de paternidad, cosa que solo puede solicitar Gabriela, debido a que su hijo está apuntado en el registro con padre desconocido.