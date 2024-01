La Infanta Cristina y Urdangarin, divorcio secreto

Ya es oficial: la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han firmado el divorcio tras 26 años de matrimonio, según ha adelantado la revista «¡Hola!» en su portada de este miércoles. La ex duquesa de Palma y su ya ex marido, que se casaron en Barcelona el 4 de octubre de 1997, rubricaron la separación ante un notario de la Ciudad Condal en diciembre, y aunque no ha trascendido la fecha exacta, la publicación asegura que eran ya dos personas libres a principios de enero. Según la citada revista, la hermana de Felipe VI, que no recibirá indemnización ni pensión, y Urdangarin han llegado a un acuerdo económico para cubrir los gastos comunes de sus cuatro hijos.

La Infanta Cristina con sus hijos Irene y Miguel Urdangarin Jesus Briones GTRES

Precisamente, ayer, 24 de enero, se cumplían dos años de su separación oficial, que anunciaron vía comunicado: «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean».

Como en el caso de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, que se decantaron por el eufemismo «cese temporal de la convivencia», Doña Cristina y Urdangarin habían evitado utilizar hasta ahora la palabra divorcio. Las negociaciones sobre su acuerdo de divorcio se demoraron más de lo previsto, sin que esto haya provocado que la relación entre las partes se haya deteriorado. Tal y como advirtieron en el comunicado, siguen siendo un equipo en lo que al cuidado de sus hijos se refiere, y buena muestra de ello fue el encuentro que protagonizaron el pasado septiembre, cuando se reunieron en Granollers para apoyar a Pablo en su partido de balonmano contra el CSM Constanta de Rumanía.

Iñaki Urdangarín (d) habla con su hijo Pablo tras el encuentro de Liga Asobal entre el Barça y el Fraikin Granollers disputado este sábado en Barcelona. EFE/ Quique García Quique García Agencia EFE

Desde que anunciaron su separación, fuentes cercanas a Doña Cristina avanzaban a «¡Hola!» que iría despacio, que no se dejaría presionar por nadie y que el divorcio tardaría, y se ha cumplido. Según diferentes informaciones hubo intención de disolución de matrimonio meses después de que su hija, Irene, alcanzara la mayoría de edad, el 5 de junio de 2023. Ya no tenían que pasar por un juzgado ni llegar a un convenio expreso de guardia y custodia, pero surgieron flecos que dieron lugar a pequeños cambios en la redacción del convenio regulador y no fue posible. Finalmente, y habiendo llegado al acuerdo definitivo en diciembre, pusieron fin a su vínculo matrimonial en los últimos días de 2023.

Además, la revista afirma que aunque en un primer momento la idea era firmar el divorcio en Ginebra para evitar filtraciones durante un tiempo, el procedimiento se llevó a cabo en Barcelona, donde se conocieron y formaron una familia numerosa.

Sin la presencia de sus hijos

La pareja ha optado por el divorcio notarial, que es la vía más rápida para poner fin a la unión matrimonial. La revista confirma que el ya exmatrimonio no estuvo acompañado por ninguno de sus hijos, que probablemente estuvieron representados por un apoderado.