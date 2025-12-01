Joaquín Torres, tras la muerte de su padre: "Me hubiese gustado que mi marido se quedase conmigo, aunque no hubiésemos podido salvar el matrimonio".

Este 2025 ha sido un año muy complicado para Joaquín Torres. Juan Torres Piñón, padre del arquitecto, falleció la semana pasada a los 89 años, un año y medio después del fallecimiento de su madre, Joaquina Verez Vivanco.

Sus palabras sobre Raúl Prieto

Familiares y amigos despidieron a Juan Torres en el Tanatorio Municipal de Pozuelo de Alarcón. Entre ellos, su exmarido, Raúl Prieto, y Florentino Pérez, íntimo de la familia. El presidente del Real Madrid fundó junto al fallecido empresario ACS (Actividades de Construcción y Servicios), sociedad de la que el madridista es presidente ejecutivo. Juan Torres vendió sus acciones en 1997.

El exdirector de “Sálvame” arropó a su exmarido en estos duros momentos para la familia, a pesar de haber tomados caminos separados este verano. Después de dos años de matrimonio, Joaquín Torres confirmaba su ruptura en agosto. “Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses (...) La vida es así, tiene sus altos y bajos. Tiene malos momentos. Y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil. La vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien", reveló en “El Español”.

Raúl Prieto, inseparable de Joaquín Torres tras la muerte de su padre, Juan Torres Gtres

Ahora, Joaquín Torres se ha sincerado en “ABC” sobre el duro momento que atraviesa tras la muerte de su padre. "Cuando ya no puede pasar nada más, viene algo peor. Estoy agotado, pero aun así me siento afortunado. He tenido siempre una vida muy fácil, pero me han venido muchas cosas juntas. Necesito priorizarme, quiero rodearme de amor no de odio y ahora tengo rabia, tengo que limpiarme el alma", ha declarado al medio citado. "No le faltó de nada, nos hemos turnado los hermanos para vivir con él".

Totalmente abatido por la pérdida, el arquitecto ha confesado sobre Raúl Prieto que "me hubiese gustado que mi marido se quedase conmigo, aunque no hubiésemos podido salvar el matrimonio".

Una familia "rota"

Además de las pérdidas familiares, Joaquín Torres se encuentra en plena guerra con con su hermano Julio. "No quiero hablar ni ver a Julio, es un fraude y confío en la justicia, aunque sea lenta", sentenció en su día el arquitecto.

Ahora, tras lo ocurrido, el televisivo se ha sincerado sobre el momento familiar que atraviesa: "No hay ruina ni nada que se le parezca. Lo que hay es una familia absolutamente rota". Más allá de lo que robó mi hermano Julio, no quiero estar litigando años, ni quiero que mi hermano vaya a la cárcel ni que se vaya de España. Necesito cerrar ese capítulo, la muerte de mi madre arrebató mi vida y he tenido que ocuparme de algo que nunca me interesó que es el patrimonio familiar. La batalla con mi hermano Julio nos ha trastocado la vida no solo a mi madre sino a todos", ha zanjado sobre el asunto.