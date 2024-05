Julián Muñoz prepara los detalles de su “venganza póstuma”: Un texto para sacar a la luz todo lo que vivió

La delicada salud de Julián Muñoz, el que fue alcalde de Marbella, lo ha vuelto a poner en el centro del foco mediático. Hace algunos días saltaba la noticia sobre la decisión de la Audiencia Nacional, que lo eximía de seguir haciendo su voluntariado en una iglesia, requisito indispensable para conseguir su libertad condicional. Durante las últimas semanas no se ha parado de hablar de él e, inevitablemente, de Isabel Pantoja. Se ha perseguido todo lo que la tonadillera tuviera para decir sobre su expareja. Sin embargo, ahora quien tiene que decir algo es él.

Las memorias que Julián está escribiendo, aunque no se había confirmado de manera oficial por el edil, relatarán su vida al completo. Desde su matrimonio con Mayte Zaldívar hasta su romance con Isabel Pantoja, incluyendo la delicada operación policial que los llevó a la cárcel. No hay duda de que en este texto no dejará títere sin cabeza y para cubrirse las espaldas, en caso de demanda por hablar más de la cuenta, lo hará a título póstumo. En pleno huracán informativo, se ha podido ver a Julián poniendo punto y final a los temas que tenía pendientes. Hizo las paces con su exnovia, Karina Pau, y con su exmujer, Mayte Zaldívar, la que lo cuida desde que se supo que tenía “un cáncer galopante”, según confesó a los medios.

Mayte Zaldívar De viernes

De hecho, fue en una reciente entrevista donde Mayte advirtió a todos lo que estaba por venir: “Siempre le ha gustado escribir y lleva haciéndolo mucho tiempo. Julián desde hace muchos años ha tenido la costumbre de siempre escribirlo todo. Lo ha escrito desde su propio perdón, es una cosa bonita y hay muchas personas en esas páginas. Supongo que estaré yo. Las personas que estaban en su vida están dentro de esas hojas. Yo no vengo a juzgar a nadie, pienso que está lo que ha vivido. Si es malo y alguien se siente perjudicado, será su problema”, decía en su momento para dar a entender que el que fue alcalde está haciendo las paces con sus demonios antes de que sea demasiado tarde y no piensa dejarse nada en el tintero. Según han desvelado fuentes cercanas a “Informalia”, Julián Muñoz se encuentra en estos momentos en Marbella, donde “prepara su venganza póstuma contra Isabel Pantoja”, apuntan en el medio. En estas páginas el edil estaría recogiendo todos los sucesos reseñables que ha vivido, desde sus relaciones sentimentales y personas que le han marcado, hasta la “Operación Malaya III” que llevó, tanto al exalcalde como a Isabel Pantoja, a la cárcel. Unos folios en los que, según se añade en el citado medio, “hay hueco para esos años que pasó con Isabel Pantoja de los que se arrepiente tanto”.