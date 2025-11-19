El miedo de Karina a terminar como Encarnita Polo y sus problemas económicos

La muerte de Encarnita Polo a los 86 años ha dejado desolados a todos en España. Especialmente a su familia, pero también a sus incondicionales amigos de escena. Esos con los que ha compartido muchas horas en sets de rodaje, escenarios y bambalinas, también en fiestas que han rememorado estos días en la intimidad y los platós. Son muchos los íntimos de la creadora del himno ‘Paco, Paco, Paco’ que han querido mostrar su pesar por las dramáticas circunstancias que han rodeado su muerte. La última en hacerlo ha sido Karina.

La cantante está consternada por cómo ha fallecido su compañera de profesión. Lo hacía en una residencia de ancianos de Ávila, en la que se encontraba desde principios de año. Mientras dormía, otro residente la estranguló y nadie pudo hacer nada para detenerlo. El hombre llevaba dos días en el centro y no había registros de una conducta violenta, a pesar de estar ambos en el área de demencia. La policía aún investiga las circunstancias en las que se ha producido el crimen, que atormenta ahora a Karina, que tiene miedo de correr la misma suerte.

Karina, atemorizada por la muerte de Encarnita Polo

La cantante del ‘Baúl de los recuerdos’, se ha sentado para hablar de su propia trayectoria vital y artística. Pero no ha podido pasar por alto la trágica muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila. A ella le da pavor lo que ha sucedido y al ponerse en su piel se le eriza. “Tengo miedo a morir como Encarnita Polo”, sentencia. Era la premisa de su entrevista en ‘El tiempo justo’ y mucho antes de sentarse a hablar con Joaquín Prat ya se podía leer en los rótulos tan angustiosa declaración.

Karina Antena 3

Las cantantes han sido amigas y confidentes durante muchos años. También es verdad que habían perdido la fluidez de antaño, como así han reconocido también otros muchos íntimos como Rappel, José Manuel Parada, Antonio Morales, Rosa Valenty, entre otros. “Es una tragedia muy grande”, reconoce dos días después de conocer el fallecimiento de la intérprete en tan oscuras circunstancias. A sus 79 años, Karina tiene temor de tener que pasar por una residencia, aunque por ahora asegura que su salud le permite autonomía y libertad de movimientos.

Eso sí, ya tiene una edad y eso se traduce en los habituales achaques: “Tengo la cadera derecha de aquella manera, pero aun así me valgo. Además, tengo a mi hija mayor muy cerca de mi casa. No me siento sola en ningún momento”, le reconocía al presentador con sinceridad. Pero eso no quita que sienta cierto miedo por el futuro. Y eso que en mente le pesan también las preocupaciones del presente, entre ellas las económicas. No están siendo tiempos sencillos para ella y desde hace unos años hace malabares con su paga y con alguna que otra colaboración en televisión.