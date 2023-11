Katy Perry presenta por primera vez a su hija, Daisy Dove durante un concierto en Las Vegas

La noche del pasado sábado, la famosa cantante Katy Perry conmovió a sus fanáticos en su residencia musical en Las Vegas. Durante el espectáculo, la artista dedicó un emotivo homenaje a su hija de tres años, Daisy Dove, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Katy Perry proyectó imágenes de su pequeña Daisy en una pantalla gigante. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro, la cantante expresó públicamente su amor incondicional por su hija antes de interpretar su icónica canción "Hot 'n Cold". El público presente en el espectáculo fue testigo del amor maternal de Katy, quien compartió con todos cómo la llegada de Daisy Dove había transformado su vida, sanando heridas y enseñándole a ver el mundo con ojos de esperanza y asombro. “Ella me hizo entera, me curó y me mostró cómo jugar de nuevo”, dijo a su público.

Además del conmovedor tributo a su hija, Katy Perry también dedicó palabras cariñosas a su pareja, Orlando Bloom, describiéndolo como un “sistema de soporte increíble” y un “padre ejemplar”. La pareja ha sido un ejemplo de amor y dedicación, y su relación se ha convertido en inspiración para muchos de sus seguidores.

Este gesto no fue el único acercamiento de Katy Perry al tema de la maternidad durante su residencia en Las Vegas. La cantante explicó cómo la llegada de Daisy Dove había sido una experiencia transformadora en su vida. Según Perry, su espectáculo "Play" está diseñado para conectar con el niño interior de cada persona y transmitir la esperanza de ver la vida a través de los ojos de un niño para encontrar la libertad y la alegría en las cosas simples.