Kiko Hernández interpone una denuncia por homofobia: publican un vídeo suyo manipulado con IA

Del amor al odio hay un paso, y lo que parecía un idilio entre Kiko Hernández y la ciudad de Melilla ha terminado tornando para él en una pesadilla. El tertuliano sigue enamorado de sus gentes, de su vida y su cultura, pero ha declarado la guerra a unas autoridades que, bajo su punto de vista, están abusando de su poder o perpetuando situaciones injustas.

La semana pasada se daba a conocer que Hernández había denunciado a la propia Policía de Melilla por acoso. “Vergüenza os tendría que dar y más cuando se entere la ciudad de Melilla. Vais a alucinar. Jamás pensé que me pasaría esto”, decía el colaborador, notablemente indignado.

Ahora, Kiko ha vuelto a recurrir a la Justicia y ha interpuesto una denuncia a raíz de la publicación y divulgación de un vídeo a través de redes sociales en el que se ha tomado una imagen suya sin su consentimiento. Además, la fotografía ha sido manipulada con inteligencia artificial, creando la ilusión de que Hernández se besa con otro de los integrantes de la instantánea.

El objetivo, según Hernández, no es otro que ridiculizar su orientación sexual, motivo por el que ha decidido personarse ante las autoridades pertinentes. La denuncia no es solo por la utilización de una imagen suya sin su consentimiento, sino también por homofobia.

“Ahora corresponde a las autoridades mediante las investigaciones oportunas, incluida la intervención de dispositivos e IP cuando legalmente proceda, esclarecer quién está detrás de esto. Este asunto no quedará sin respuesta”, ha escrito Hernández en sus redes sociales.

Kiko Hernández en "Ni que fuéramos shh" invita a Don Felipe VI y Doña Letizia a Melilla Youtube

El tertuliano avisa a los creadores del vídeo de que se podrían enfrentar a cinco delitos relacionados con derechos fundamentales, como el derecho a la propia imagen, a la intimidad, la protección de datos y la manipulación de imágenes mediante IA.

Kiko Hernández arremete contra Diego Arrabal

En medio de esta polémica, Kiko Hernández ha sorprendido con otro inesperado mensaje contra Diego Arrabal. La relación entre ambos excolaboradores de Telecinco nunca fue buena, y Kiko ha arrojado la sombra de la duda sobre el verdadero estado en el que se encuentra su excompañero de trabajo en “Sálvame”.

“Ya no volveré a mencionarte para no hacerte daño”, comienza diciendo Hernández antes de mandar un mensaje a los seres queridos de Arrabal: “Solo a la gente que esté a su lado, decirle que por favor le ayude con su problema… No puede ejercer su trabajo en su estado”.