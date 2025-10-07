La mala pata de Gonzalo Miró: reaparece en muletas y con bota ortopédica

Gonzalo Miró está acaparando todas las miradas en las últimas semanas. Su papel como colaborador le hace merecedor de una atención especial no solo en televisión, sino también en redes sociales donde su defensa a Pedro Sánchez y el gobierno socialista genera controversia. Pero también por el hecho de formar equipo con Marta Flich en el nuevo matinal de La 1, ‘Directo al grano’, donde muestra sus dotes como presentador.

También las consecuencias de una lesión que le hace tener otras nuevas compañeras, no solo la ex mano derecha de Risto Mejide en Telecinco: las muletas y una bota ortopédica. El protagonista ha tratado de echar mano al humor para afrontar el revés de salud que ha sufrido y que le hace confiar en unas muletas para poder caminar con mayor soltura. También en una bota ortopédica que le ayudará a sanar lo antes posible, aunque para ello deba confiar en el proceso y tener paciencia.

La mala pata de Gonzalo Miró

Declara que sus muletas son ahora sus “nuevas mejores amigas”. Jugaba al despiste, aunque dejaba claro que “pinta mal y Leia lo sabe”, escribe en su perfil personal de Instagram, compartiendo plano con su perrita. Pero más tarde, ya desde su programa en Televisión Española, ha querido dar explicaciones y confesar qué le ha sucedido realmente. “Se tienen que acostumbrar las próximas semanas a verme con semejante aparataje. Para aclararlo, no ha sido nadie del programa”, decía el propio Gonzalo Miró.

De nuevo echaba manos de la ironía y el humor, para desvelar después que su mala pata se debe a una lesión deportiva: “Es lo que tiene practicar deportes de riesgo”, añadía incluyendo el fútbol en esta categoría. Y es que ha sido persiguiendo un balón el motivo por el que ha terminado con muletas y bota ortopédica: “Si nadie se ha roto nunca el tendón de Aquiles, lo recomiendo. Es una experiencia espectacular”.

Gonzalo miró no ha querido ahondar en cómo fue la lesión y si ha tenido que pasar por quirófano para tratar su afección. Lo que no le librará nadie es de un largo proceso en reposo y numerosas sesiones de rehabilitación y fisioterapia para lograr recuperarse. Por supuesto, nada de deportes de riesgo como el fútbol hasta nueva orden.