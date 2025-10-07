Quién es Jeremy Allen White: la sensación de Hollywood que visita esta noche 'El Hormiguero'

Su presencia esta noche en Antena 3 no estaba inicialmente prevista, pero la desafortunada lesión de Marc Márquez le ha permitido ganarse un más que merecido hueco en 'El Hormiguero'. Esta noche, Pablo Motos recibirá a Jeremy Allen White, uno de los actores de Hollywood más populares del momento.

La visita del estadounidense al 'talk show' de Motos no es casualidad, sino que forma parte de la promoción que el actor está realizando de cara al estreno de 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'. En este largometraje, previsto a estrenarse el próximo 24 de octubre en nuestro país, White se pone ni más ni menos que en la piel de 'The Boss'.

Nunca ha tenido vergüenza

Nacido en 1991 en Brooklyn (Nueva York), Jeremy Allen White tuvo en sus padres a dos referentes artísticos. Ambos se dedicaban también a la actuación, hecho por el cual decidieron mudarse a Nueva York. Esto permitió que Jeremy tuviera desde bien pequeño varias tomas de contacto con el mundo de la interpretación y las bellas artes.

En la escuela primaria, White ya apuntaba maneras. Ya dominaba bailes precisos como el ballet o el claqué, y a los 13 años le llegó la oportunidad de entrar en un programa de baile donde terminaría de pulir su talento. El joven se formaría en la Escuela Profesional de Artes Escénicas de Nueva York, donde se daría cuenta de su deseo de ser actor.

El oso intenta imponerse al jefe

En 2011, Jeremy Allen White obtendría el papel con el que se reafirmaría como promesa de la actuación en Estados Unidos. Durante diez años, el neoyorquino estuvo encargado de poner voz y rostro a Phillip 'Lip' Gallagher en 'Shameless', comedia dramática de Showtime.

Eso sí, si bien la serie es aclamada y goza de gran popularidad, White afirmó que en ocasiones se sintió como "un espacio muy desagradable". Esto se debía a que durante una década estuvo encasillado en un rol donde cada vez se sentía menos actor. Al año siguiente de haber finalizado 'Shameless', encontraría la luz en su papel más aclamado, Carmy Berzatto en 'The Bear'.

Su papel como chef (acudió a clases en el Instituto de Educación Culinaria para mejorar su precisión) le valió tres Globos de Oro y dos Primetime Emmy Awards, encumbrándolo así como uno de los actores más populares del momento. Gracias a su papel como Bruce Springsteen en este próximo largometraje, Jeremy Allen White ha demostrado que aún tiene mucho que ofrecer.