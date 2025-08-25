Lamine Yamal oficializa su relación con Nicki Nicole: su romántica felicitación en su 25 cumpleaños

Nicki Nicole está hoy de celebración. La estrella argentina de la música cumple 25 años en uno de sus mejores momentos vitales y Lamine Yamal, con el que se le a relacionado sentimentalmente estas semanas, ha decidido oficializar su relación compartiendo su primera fotografía juntos felicitando a la artista en Instagram, donde acumula más de 37 millones de followers.

La pareja sorpresa del verano

El futbolista ha roto su discreción con Nicki Nicole por su 25 cumpleaños, compartiendo una romántica fotografía de los dos. En la imagen, aparecen sentados muy juntos y de lo más acaramelados, con las manos cogidas y de lo más sonrientes. En la mesa, una tarta de cumpleaños y por detrás, rosas de diferentes tonalidades y globos en la misma tonalidad que las flores.

Parece ser que lo suyo va en serio y Lamine Yamal ha dejado de esconder su amor con Nicki Nicole, a pesar de haber sido pillados este último mes de agosto juntos en más de una ocasión. Hace unos días, la pareja disfrutó de una escapada a Mónica. Indiscutiblemente, conforman una de las parejas más inesperadas del verano.

Las declaraciones del padre de Lamine Yamal

Después de ser pillados en Mónaco, el padre de Lamine Yamal fue preguntado hace unos días por la relación de su hijo con Nicki Nicole. "Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida", declaró, asegurando que "no sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica. No lo sé".