Laura Escanes se pronuncia sobre su ruptura con Álvaro de Luna: "Ha sido una parte de mi vida preciosa"

Laura Escanes, la conocida influencer, finalmente se ha pronunciado sobre los rumores que rodean su supuesta rupturacon Álvaro de Luna en una emotiva publicación en su historia de Instagram. Aunque no mencionó directamente a Álvaro, sus declaraciones dejan entrever la situación que está atravesando.

En su última historia de Instagram, Laura compartió sus pensamientos con sus seguidores, abordando el tema de las relaciones y los momentos difíciles que pueden surgir. Sus palabras reflejaron su estado emocional actual, dejando en claro que no todo ha sido fácil.

"En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero ¿y cuando no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué. Es verdad que cuando van bien las cosas, tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que manchara por nada del mundo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo."

Estas palabras de Laura sugieren que ha atravesado un momento complicado en su vida, sin entrar en detalles sobre la supuesta ruptura con Álvaro de Luna. Aunque no confirmó explícitamente la separación, su reflexión sobre los altibajos de las relaciones y la importancia de preservar los momentos felices deja entrever que de su relación se quedará "con todo el amor" y los buenos recuerdos vividos durante el último año junto al cantante.

El rumor sobre la ruptura comenzó a circular después de que Laura compartiera una canción que de desamor en su historia de Instagram y después de que Álvaro de Luna dejara de seguirla en la plataforma, lo que desató una ola de especulaciones en las redes sociales.

Con la finalización de su promoción para la televisión catalana, Laura Escanes ha decidido abrir su corazón y compartir sus pensamientos con sus seguidores, dejando claro que su relación con Álvaro de Luna ha tenido momentos preciosos que siempre atesorará, a pesar de las circunstancias actuales.