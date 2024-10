Laura Escanes revela el incómodo momento que ha vivido junto a su hija en Disney: "No somos monos de feria"

Laura Escanes ha visitado Disney, en París, junto a su hija Roja. Hasta allí se ha trasladado con la también creadora de contenido Meriloves y su hija. "Qué bonito este viaje, qué bonito este viaje con Roma y qué bonito este viaje con una amiga, que nuestras hijas tengan la misma edad y sean amigas. Gracias por estos recuerdos para siempre", ha escrito en su perfil de Instagram, ya de regreso.

Una visita en la que tanto madres como hijas han disfrutado como niñas, aunque también han tenido algún percance desagradable que les ha hecho reaccionar en redes. En concreto, ha sido Laura Escanes la que se ha sentido molesta al ver cómo otros visitantes del parque la han fotografiado, e incluso, grabado de vídeo. En primer lugar, la influencer asegura que no tenía pensado contarlo pero prefiere hacerlo ya que no quiere que "vuelva a ocurrir".

Escanesasegura que no se ha negado nunca a hacerse fotos con sus seguidores. "Solo he dicho que no cuando voy con la niña en brazos o en medio de una comida y cosas así. Porque, de verdad, me hace mucha ilusión y es un momento bonito para ponernos cara", ha explicado.

"No sé si es por cotilleo, por vergüenza de no pedirme una foto a mí o por qué motivo. Pero, por favor, no somos monos de feria y se me hace muy incómodo. Sobre todo cuando estoy con la niña", ha mostrado su enfado la ex de Risto Mejide.

Además, ha añadido que se acercó a las personas que la habían fotografiado y les pidió que, "por favor, borraran la foto" porque estaba con su hija. "Creo que tampoco es que esté pidiendo nada extraordinario, creo que es cuestión de educación y empatía. Afortunadamente son pocas las veces que me pasa esto, pero creo que es importante comentarlo por aquí. Así que gracias por entenderlo", ha concluido su mensaje en redes.