Álvaro de Luna le envía un mensaje a Laura Escanes un año después de su ruptura

A finales de este mes se cumple un año de la polémica -e inesperada- ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna. La pareja decidió tomar caminos separados después de un intenso y breve romance y, tras confirmar la noticia, se inició una guerra mediática entre ambos que culminó con varias canciones del artista contra la influencer.

Cansada del mismo tema y de ser preguntada por su expareja, Laura Escanes declaró públicamente hace unas semanas que estaba harta de ser preguntada por Álvaro de Luna y se explayó contra él ante las cámaras durante el Suavefest, el festiva organizado por María Pombo. Sus palabras dieron mucho de qué hablar y ahora, el cantante sevillano, se ha pronunciado sobre el asunto durante la alfombra roja de la cena de los nominados de "Los40 Music Awards Santander 2024".

Álvaro de Luna durante la cena de los "Los40 Music Awards Santander 2024" GTRES

A diferencia que su ex, al artista no le molesta que le sigan preguntando por Laura Escanes a día de hoy, casi un año después de su ruptura. "Entiendo que es parte de vuestro curro y que tenéis que hacer estas preguntas, pero bueno, con la esperanza de que en algún momento hablemos de otras cosas que no sean lo mismo. Pasan muchas cosas en nuestras vidas, que vamos a hacer un Wizink el 10 de mayo, el mero hecho que estemos en unos premios de la música con compañeros y amigos que probablemente estén nominados esta noche...Pues bueno, ya llegará, tampoco pasa nada, lo entiendo", ha declarado, asegurando que "no lo lleva mal".

Aunque ambos han pasado página, Álvaro de Luna no ha dudado en enviarle un mensaje públicamente a la influencer coincidiendo con el primer aniversario de su ruptura, firmando nuevamente la paz con ella: "Lo más importante, que a todo el mundo le vaya bien. Como has dicho, desearle paz y amor a todo el mundo que es lo mejor". Para el sevillano su relación con Laura Escanes ya es agua pasada y no tiene intención de dedicarle más canciones aunque, como él mismo ha reconocido, "nunca digas nunca".