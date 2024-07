Laura Matamoros pone fin a los rumores y confirma que ha roto su soltería

Laura Matamoros vuelve a ser noticia: la hija de Kiko Matamoros ha roto su silencio y ha confirmado que tiene una relación con Antonio Revilla. Matamoros ha repostado una historia de Antonio Revilla en su cuenta de Instagram en la que posa junto a él. Además, ha publicado un hilo de imágenes en su cuenta de Instagram con el título "To the moon and..." seguido de un 'emoji' del planeta Saturno. Aunque las primeras fotos son planos de ella en el hotel o un hermoso atardecer, en otra imagen se puede ver a Antonio Revilla de espaldas paseando.

Laura Matamoros y Antonio Revilla Instagram

¿Quién es Antonio Revilla?

Laura Matamoros es uno de los nombres más conocidos de la farándula del país, y en su cuenta de Instagram acumula un millón de seguidores. No obstante, Revilla tiene su perfil cerrado, en el cuál se define como "completamente imperfecto".

Según han destapado los medios de comunicación, es papá de un niño llamado Mateo que nació fruto de un amor de pandemia con una mujer llamada Laura Ribot, protagonizando una historia que se trasladó a los medios de comunicación ya que se enamoraron en confinamiento a pesar de no haberse visto jamás en persona: "Sabíamos quiénes éramos por amigos en común. Nos llamábamos todo el tiempo, incluso entrenábamos juntos a través de videollamadas", recordó Antonio en ese momento. "Nos llamábamos a todas horas, hasta entrenábamos juntos. Lo hacíamos todo a través de videollamadas", mencionó ella. No obstante, su historia finalizó. Matamoros también es madre, y tiene dos hijos, Matías y Benji, fruto de su relación con Benji Aparicio.

Su ruptura con Benji Aparicio

Matamoros y Aparicio tuvieron una historia de amor plagada de idas y venidas que se rompió finalmente en el verano de 2023. Según declaró la influencer a Jorge Javier Vázquez no fue una relación "idílica" y necesitó ayuda psicológica después de que finalizase: "Estoy desde la separación en tratamiento psicológico porque para mí ha sido complicado y han sido muchos años que me he dejado de querer, de valorarme y de muchas cosas", le confesó al presentador.