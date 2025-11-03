Lorena Edo, ‘Gran Hermano 14’, operada a corazón abierto: “Estoy aterrada”

Son muchos los rostros conocidos que han surgido del universo ‘Gran Hermano’. El mítico reality está caldeando el ambiente para el estreno de su vigésima edición de anónimos, con una nueva hornada de jóvenes promesas. Pero gran parte de los amantes del formato de Telecinco ahora tienen el corazón sobrecogido al conocer el drama por el que atraviesa una de sus estrellas. Lorena Edo, quien fuese una de las grandes protagonistas de ‘GH 14’, ha compartido en redes sociales que debe pasar por quirófano para enfrentarse a una delicada operación de corazón. Confiesa estar “aterrada”.

La valenciana está en un momento de salud complicado. El diagnóstico que los médicos le han ofrecido reviste gravedad, lo que ha hecho que su ansiedad se dispare hasta perder el control de la situación. Así se ha mostrado ante sus fieles en Instagram, confesándose antes de entrar en quirófano y ponerse en manos de cirujanos que la operarán a corazón abierto. Está angustiada y el miedo ha tomado las riendas de su vida y no sabe cómo liberarse de su presión. Confía en que todo termine pronto y que su intervención logre devolverle calidad de vida.

Lorena Edo, a quirófano por su maltrecho corazón

“Tengo ya cita para la intervención. Estoy con los niveles de ansiedad muy altos y cuanto antes pase mejor. Sé que tengo que confiar, porque me van a curar, pero el miedo se apodera de mí y estoy pasando un mal momento”, se confiesa la manicurista que dio mucho juego en 2013 en su edición de ‘Gran Hermano’. Lo hace a través de los stories de su cuenta personal de Instagram, donde trata de informar a sus seguidores de su revés médico, con la esperanza de que puedan ofrecerle alivio en sus preocupaciones y buenos consejos para lidiar la situación.

La operación de corazón conlleva un riesgo y la preocupación es evidente. Sin embargo, antes de ponerse en manos de los cirujanos, Lorena Edo confiesa que lo peor está siendo su ansiedad. La mente se ha convertido en su peor enemiga, boicoteándola con pensamientos intrusivos que le obligan a tener los peores escenarios constantemente en activo. “El pánico se metió en mi cuerpo para no salir y los niveles de ansiedad llegaron a picos muy altos. Estoy recurriendo a mi psicóloga y a mi psiquiatra a los que voy todas las semanas”, desgrana.

A pesar de la ayuda profesional con la que cuenta, Lorena Edo confiesa que desde que recibió el diagnóstico y supo que su destino pasaba por un quirófano, “todo ha ido en picado”. No ha querido poner nombre a su afección, así como también se ha reservado el motivo real por el que debe ser operada del corazón. Quiere poner el foco en la salud mental, la cual se ha visto perjudicada por su inminente intervención. Es por eso que aconseja a todos a no tirar la toalla, afrontar los problemas y pedir ayuda cuando uno se ve desbordado: “Si estáis pasando un momento feo, haced partícipe a vuestro entorno y pedid ayuda profesional”. Pese a lo mal que lo está pasando, la exconcursante confía “en que todo pasará, aunque esta vida es tal noria, que nunca voy a dejar de aprender y trabajarme”.