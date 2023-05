Lorna: «Le pedí a Rosalía cantar Papi Chulo a dúo»

En el verano de 2013, un nuevo ritmo se colaba en las pistas de baile de nuestro país: era la canción «Papi Chulo». Su autora, Lorna Aponte (1983, Panamá), consiguió convertirlo en todo un éxito y recorrer medio mundo con este pegadizo tema, que ahora cumple 20 años. Para celebrarlo, la cantante ha grabado un remix junto a Cuban Deejays y Chimbala. Además, visitará España durante el próximo mes para abrir el multitudinario festival «I Love Reggaeton», que se celebrará en Valencia y en Madrid los días 2 y 10 de junio, respectivamente.

En 2014, la RAE admitió la palabra papichulo en el diccionario como hombre que, por su atractivo físico, es objeto de deseo. ¿Añadiría algo más?

Está perfecto porque cuando llegué a España a esta palabra se le daba el significado de proxeneta. Creo que fue muy bonito que la RAE tuviese en cuenta el término en el que yo grabé la canción porque eso era lo que quería expresar: un hombre guapo, digno de admirar.

De hecho, el reguetón ha sido centro de numerosas críticas por sus letras, ¿qué opina una cantante femenina del género?

Es cierto que existen letras fuertes. Sin embargo, a los hombres se les aplaude al cantarlas, pero cuando las mujeres tratamos de grabar algo un poquito más provocativo o sensual, nos señalan como mal habladas y se nos discrimina. En mis tiempos, tú tirabas dobles sentidos con picardía sin decir vulgaridades. «Papi Chulo» no tiene ni una sola palabra sucia, y aun así me censuraron en varios países.

¿Qué le parecen los nuevos artistas emergentes del reguetón?

Siento que a la mujer no se le mira tanto el talento sino que también se pone en juego el tema del físico, llegando a estar muy sexualizada. Antes uno valía más por lo que daba como artista y no por lo que enseñaba. A mí me gusta ser sensual, pero trato de no ser vulgar.

Ha trabajado con cantantes como Henry Mendez y Kiko Rivera, ¿cómo fue grabar con el hijo de Isabel Pantoja?

No coincidí mucho con Kiko Rivera pero lo poco que lo traté, conmigo se portó excelente. Fue un amor.

¿Con quién le gustaría hacer una colaboración?

Para la celebración de los 20 años de «Papi Chulo» yo quería hacer un dúo con Rosalía, ya que en medio de sus shows ella siempre usa esta canción. Pero su equipo nos dijo que no era posible porque ella estaba tomando otro estilo musical. Es una pena porque me identifico mucho con ella, sobre todo por sus inicios: a pesar de tener muchas piedras en el camino siempre siguió adelante, como yo.

¿A usted le pusieron muchas zancadillas al comienzo?

En mi país, por el mero hecho de ser mujer tenías que hacer el doble de esfuerzo. Por aquel entonces había personas que te querían ayudar pero había otras que querían aprovecharse de mi inocencia. Tuve muchos percances con productores o DJs que se quisieron propasar conmigo de manera sexual, y eso me dolió mucho.

La fama le llegó muy joven, aunque supo invertir bien el dinero.

Sí, ahora tengo una flota de taxis, mi propio estudio de grabación y varios apartamentos en alquiler.

Su hija, Issys Briana, sigue sus pasos musicales a sus 17 años. ¿Le gusta el camino que ha tomado?

Yo la apoyo al 100 por 100 pero no me meto en su carrera. Lo que sí le he aconsejado es que hay que poner límites y que una cosa es ser sensual y, otra, ser sexual. Además, según mi experiencia, le he dicho que tiene que cuidarse en cada paso que dé.

Uno de los episodios más duros de su carrera fue cuando difundieron la falsa noticia de su fallecimiento. Ha contado que su familia llegó a llorar su muerte.

Sí, mi madre lloraba y mi papá la regañaba por llorar… Con 16 años, yo comencé a viajar por el mundo y, estando de gira por Europa, estaba tan ocupada que casi no llamaba a casa. Un día mi hermana, que vive en Miami, estaba en una discoteca con su esposo y de repente pararon la música y dijeron: un minuto de silencio para una de las primeras del reguetón, Lorna, que ha muerto. Mi hermana se echó a llorar allí mismo.

¿Borraría algo más de lo que le ha pasado en todos estos años?

Me hubiera gustado que el productor que trabajó conmigo con «Papi Chulo» no me hubiera hecho el daño que me hizo monetariamente. Él registró a su nombre el 100% de los derechos de la canción. Gracias a Dios recuperé los derechos al 50 por ciento, pero a día de hoy no me ha pagado un centavo de lo que me correspondía.

En pocos días visita nuestro país con el festival «I love Reggaeton», ¿por qué nos gustan tanto los remembers?

Ahora que acabo de cumplir años, me doy cuenta de que los 40 son los nuevos 20. Yo creo que gozamos más los de nuestra edad que los jóvenes, y es que antes se disfrutaba de una manera más sana y, sobre todo, se bailaba. Hoy en día las personas van a la discoteca para ver quién luce mejor y quién tiene más botellas en la mesa.

¿Alguna vez ha ligado con algún fan?

No, aunque no estaría mal porque ahora mismo estoy soltera así que... nunca se sabe.