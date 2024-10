Lucas, hijo de Santiago Cañizares, habla por primera vez de la muerte de su hermano: "Con los que compartía habitación saben que muchas noches me las pasaba llorando"

En su entrevista más sincera, Lucas, hijo de Santiago Cañizares, confiesa a "Relevo" cómo es la relación con su padre y cómo sobrellevó la muerte de su hermano. El portero de Farense explica lo mal que lo pasó durante la enfermedad de su hermano, quien falleció con tan solo cinco años a causa de un tumor cerebral. El joven era entonces canterano del Real Madrid y afirma que un suceso tan dramático "te hace crecer y madurar porque lo que pasó conmigo es que maduré a la fuerza, pero maduré".

Sobre si le ha resultado difícil en su carrera ser hijo de Santi Cañizares, Lucas afirma que "sí". "Es difícil ser hijo de Santi Cañizares pero de puertas para afuera por lo que la gente pueda decir y sobre todo en una época más joven cuando te afectan más esos comentarios. Cuando alcanzas ya cierta madurez y quieres crecer como portero y lo que buscas es alguien que te corrija, alguien que te haga crecer técnicamente y en cuanto a cualidades en la portería, buscas apoyo en entrenadores de porteros, en entrenadores y si encima tienes la cercanía de una persona que tiene ese conocimiento de antemano y experiencia y que te la puede dar yo creo que es un apoyo brutal", explica.

"Para nosotros quedan los momentos difíciles, sobre todo. Hemos pasado momentos paternales bonitos, sentimentales, que no tienen nada que ver con el fútbol y que quedan grabados. Luego evidentemente tengo momentos difíciles deportivos en los que no me encontraba. En los que tuve noches difíciles y en los que fui dos o tres días a Valencia con él porque descansábamos. Iba a su casa y nos tirábamos hasta las dos o tres de la mañana hablando y debatiendo sobre qué hacer. Él lo ha sufrido conmigo y son los momentos que se te quedan. Que te hacen más fuerte y de los que tienes que sacar la energía para luego seguir adelante", destaca sobre los consejos que ha recibido de su progenitor.

Capacidad de evasión

La enfermedad de su hermano y su posterior fallecimiento, pilló al futbolista fuera de casa. "Es difícil porque fue algo más de un año el tiempo en el que él estuvo enfermo. Todo lo que conlleva la enfermedad, el desarrollo hasta que falleció. Los jugadores tenemos algo que no tienen quizás otros trabajos o que no son capaces de conseguir otros trabajos y es esa capacidad para evadirte cuando te pones los guantes o cuando te ponen las botas. No hay secreto para pasar una situación así. Evidentemente es difícil a nivel familiar. Yo viviéndolo solo en Madrid, fue muy difícil. Los que compartían habitación conmigo en ese momento sabían que muchas noches me las pasaba llorando porque te acordabas. Pero a nivel deportivo tienes lo contrario, una oportunidad, un desahogo. Ahora lo llevo escrito en las botas y para mí es una fuerza el hecho de saber que está ahí. Que me apoya desde arriba. En su día me intenté evadir pero ahora lo tengo muy presente. Es un gran ejemplo el hecho de cómo fue todo, cómo era él como hermano, lo pequeñito que era. Es un buen ejemplo para usarlo ahora como fuerza, como superación, para saber realmente qué cosas valen la pena enfocarse realmente. En lo que vale la pena, disfrutar del fútbol y ser feliz".