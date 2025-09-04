Luigi Mangione, el asesino guapo que aparece como modelo en Shein

Desde que fue detenido el pasado 9 de diciembre, Luigi Mangione permanece en una prisión federal de Brooklyn, imputado con cargos tanto estatales como federales, incluyendo asesinato con fines terroristas, lo que le acarrea la posibilidad de cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Se le acusa del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido unos días antes de su arresto frente a un hotel en Manhattan.

Las pruebas contra él parecen contundentes, puesto que en el momento de su detención portaba un arma sin número de serie, un silenciador, múltiples identificaciones falsas y un manifiesto de tres páginas en el que expresaba su resentimiento hacia las compañías de seguros de salud, lo que, según la Fiscalía, demuestra que el crimen fue premeditado y motivado ideológicamente.

Pese a la gravedad de los hechos que le imputan, la imagen de Mangione dio la vuelta al mundo por su evidente atractivo físico. Las fotografías en las que luce sus perfectos abdominales junto a una sonrisa de anuncio se viralizaron en los días posteriores a su detención, y a nadie parecía importarle que se le acuse de haber asesinado a un hombre a la hora de elevarlo a la categoría de adonis. Incluso en las imágenes policiales que se han filtrado se aprecia su fotogenia, unas cualidades físicas que alguien ha querido utilizar en su beneficio.

Luigi Mangione, el acusado por el asesinato de Brian Thompson Redes sociales

Algunos usuarios de la popular tienda de ropa online Shein se han percatado de que Luigi Mangione aparecía como modelo anunciando una “camiseta blanca floral azul de manga corta”, una imagen evidentemente manipulada, puesto que el joven nunca ha trabajado como maniquí y ahora se encuentra en la cárcel a la espera de juicio.

El fabricante de la prenda ha utilizado el rostro del atractivo reo para anunciar el producto e hizo llegar la imagen manipulada a Shein, que la ha retirado inmediatamente después de percatarse del montaje.

El delirio colectivo por los chicos malos no es nuevo. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o los hermanos Menéndez, acusados de horribles asesinatos, se ganaron la simpatía de buena parte de la opinión pública gracias a su físico, una respuesta irracional y apasionada ampliamente estudiada por expertos de diferentes ramas. En este sentido juega un papel fundamental el conocido como efecto halo, una tendencia innata de la mente humana a dar por bueno lo que considera bello, aunque en el caso de Mangione y otros ejemplos anteriores también han sido claves los móviles de sus crímenes.