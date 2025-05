El emotivo cambio de look de Madonna: “Extrañé a mi madre, así que la canalicé”

A sus 66 años, Madonna sigue reinventándose. Esta vez, no se trata de una nueva gira ni de un disco provocador, sino de algo mucho más personal: un homenaje a su madre fallecida. La artista ha sorprendido a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de imágenes en las que luce un peinado corto y oscuro, muy alejado de su clásica melena rubia, con el mensaje: "Extrañé a mi madre, así que la canalicé…".

El gesto ha tocado la fibra de muchos. Su nueva imagen, posiblemente una peluca, emula el look que llevaba su madre, Madonna Louise, fallecida de cáncer de mama en 1963 cuando la cantante tenía apenas cinco años. "Sabía que estaba enferma desde hacía mucho tiempo... pero nunca se quejaba", recordaba la artista en una entrevista pasada. Esa pérdida, confesó, la obligó a madurar demasiado pronto y dejó una huella imborrable en su vida emocional.

Ausencia materna

En las fotos publicadas el 18 de mayo, Madonna aparece con una sudadera negra estampada y collares con cruces, en una estética sobria pero cargada de simbolismo. No es la primera vez que la artista se abre sobre el impacto que tuvo en ella la ausencia materna. En el documental Becoming Madonna, reveló que perder a su madre fue como si "una parte de mi corazón hubiera sido arrancada". Años después, sigue buscando formas de rendirle tributo.

El cambio de look no llega solo. Días antes, la cantante había compartido imágenes celebrando el Día de la Madre junto a cinco de sus seis hijos: Lourdes, Rocco, David, Mercy, y las gemelas Stella y Estere. "“El mejor regalo que me dieron fue no discutir y amarse unos a otros", escribió, visiblemente emocionada por esa conexión familiar que tanto valora.

Madonna no ha perdido su capacidad de impactar, aunque ahora lo haga desde la vulnerabilidad. Con este gesto, demuestra que debajo del icono pop sigue latiendo una hija que nunca dejó de extrañar a su madre. Y en un mundo donde el culto a la eterna juventud domina, su decisión de mostrarse sin artificios, incluso con canas, cobra aún más fuerza.