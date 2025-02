La madre de Mónica Cervera apunta a una “enfermedad mental” tras la entrada en prisión de la actriz

La actriz Mónica Cervera ha copado infinidad de titulares estos días, después de haber sido detenida e ingresada en prisión. La afamada actriz, que cosechó una gran popularidad gracias a cintas como ‘Crimen Ferpecto’ o ‘Piedras’, así como series como ‘La que se avecina’, ha sido acusada de un delito contra la propiedad. Ante estos cargos fue dada el alto en Marbella, Málaga, para después ser llevada a disposición judicial, que ordenó rápidamente su traslado a las dependencias penitenciarias de Alhaurín el Grande. Aquí continúa de manera provisional, quizá más protegida que en la calle, donde se encontraba viviendo como así publicaron recientemente desde la revista ‘Semana’. Ahora, ante el revuelo que ha generado su detención y por la incertidumbre que existe sobre su caso, su madre ha querido romper su silencio y arrojar luz a los claroscuros de los que todos se preguntan.

Mónica Cervera Gtres

Pepa Romero, periodista que colabora en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ introducía la cuestión en la tarde de este viernes: “Seguimos impactados con las imágenes de Mónica Cervera, viviendo en la indigencia antes de entrar en prisión. Hemos hablado con los vecinos de ese barrio de Marbella. Todos coinciden en que Mónica no está bien”. Estas personas entrevistadas aseguran que la intérprete llevaba ya varios años en la indigencia en un mismo banco, donde dormía, comía y pasaba las largas horas del día. Lo más preocupante sería lo que subyace a su situación, que no sería tanto un problema económico, sino otro más grave, uno de salud mental: “Estaba metida en su mundo, algo en la cabeza tendría”, subrayaban.

“De la cabeza se veía que no estaba muy bien, ella siempre se negaba a coger comida, lo que quería es estar sola, independiente. Si veía alguien raro se ponía a chillarle”, añaden, para narrar incluso conflictos con personas que pudieron terminar en graves sucesos, pues había cuchillos implicados. No se ha lamentado un mal mayor, aunque la joven ha sido ahora sentenciada a once meses de prisión por un delito contra la propiedad.

Algo que ha confirmado la propia madre de Mónica Cervera en conversación con el citado programa de Antena 3: “En innumerables ocasiones han intentado hablar con ella. Saben perfectamente que padece una enfermedad mental. Han intentado, en la medida de lo posible, que su vida cambiara”, asegura la reportera que ha hablado con el entorno de la actriz, deslizando las palabras de la madre. “Para ellos es muy doloroso que Mónica esté viviendo debajo de un puente. No saben si come, si duerme bien. Ni siquiera a esta hora de la tarde saben por qué está en la cárcel. No han tenido ninguna comunicación con ella”, sentencian desde el programa de Sonsoles Ónega. La situación de la intérprete es delicada y sus presuntos problemas de salud mental le habrían llevado a un panorama muy complicado, ahora en prisión por un delito contra la propiedad, del que poco o nada más se ha añadido.