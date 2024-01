Mónica Cervera ("La que se avecina") vive en un banco en Marbella: "No quiero oír la palabra televisión o cine"

La cantidad de actores y actrices que tras alcanzar el éxito profesional acabaron pidiendo dinero, arruinados o viviendo en la calle son un número creciente. El último caso lo ha desvelado la revista "Semana" y se trata de la actriz Mónica Cervera, que protagonizó el éxito del cine español "Crimen Ferpecto" y series como "La que se vecina" y que ha pasado de estar nominada a un Premio Goya a vivir en la indigencia.

Tal y como revela la revista la actriz protagonizó la comedia de Álex de la Iglesia en 2004 vive en un banco de un parque en Marbella. La publicación explica que su situación se ha puesto en conocimiento de organismos oficiales , pero sin ningún tipo de respuesta. Sin embargo, la actriz ha dejado clara su postura sobre su situación y aunque tiene familia en Málaga prefiere su situación actual: "Me deben respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como he escogido hacerlo", aunque sí que necesita la estabilidad que le podrían ofrecer desde Bienestar Social.

Cuando se le pregunta por su pasado en el star system español, sus respuestas son muy tajantes: ""No quiero ni oír la palabra televisión o cine. Estuve en su momento, pero no quiero volver nunca más. Estoy bien como estoy, no quiero hablar del pasado". Entre sus trabajos, los ya mencionados, "Manos en la obra", "Con dos tacones", "20 centímetros", "Piedras" y el corto "Hongos".