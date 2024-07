Mainat: "Me cuesta mucho aceptar que mi exmujer pretendiera asesinarme"

"Me cuesta mucho aceptar que pretendiera asesinarme, después de 10 años, pero tengo unas lagunas que quiero aclarar", ha declarado este lunes el productor audiovisual y exmiembro de La Trinca Josep Maria Mainat sobre su exmujer, Ángela Dobrowolski, durante el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Barcelona. Dobrowolski está acusada de intentar matarlo con una inyección de insulina al enterarse de que quería divorciarse y con ello perdería parte de la herencia.

"Su cabeza no está en su sitio. Ha hecho cosas muy absurdas en este tiempo. Pero igual ella pensó que era lo mejor.....es posible, pero no lo sé (...). Quiero pensar que se arrepintió, pero no lo sé", ha afirmado Mainat en la vista. "Me gustaría que no fuera condenada porque en este juicio se demostrara que no había intentado asesinarme, pero si quería hacerlo, que se le condene (...) Si el tribunal la condena va a ser uno de los días más tristes de mi vida. No pienso que habré ganado, pienso que habré perdido. Para eso está el Código Penal", ha añadido.

Según ha confirmado El Periódico, un último informe forense incorporado al sumario la semana pasada sostiene que Dobrowolski padece un leve trastorno de la personalidad. La fiscalía reclama para ella 16 años de prisión (13 por intento de asesinato y tres por revelación de secretos, al haber entrado en el correo electrónico de su exmarido y haber leído los mensajes intercambiados con su abogado). La defensa, por su parte, solicita la absolución o alternativamente seis meses de prisión por una presunta imprudencia, al haber proporcionado a Mainat una medicación sin ser médica.

Hoy ha declarado Mainat y uno de sus hijos. Dobrowolski lo hará tras la declaración de los testigos. Hoy acudía con el pelo teñido de rosa y vestida con un traje chaqueta de color blanco.