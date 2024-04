Michu confirma que ha tenido un aborto: "Mi bebé está ahora con su abuela, Rocío Jurado, que lo cuida"

Michuha sufrido un aborto y ha perdido al bebé que esperaba junto a José Fernando. La andaluza ha comunicado a noticia en exclusiva a la revista "Semana", el mismo medio que utilizó para anunciar que estaba de nuevo embarazada del hijo de Ortega Cano a finales del mes de febrero de este año. Según ha desvelado la joven, ha sido ella misma la que ha decidido interrumpir el embarazo.

Michu y José Fernando en diciembre de 2023 Gtres

"Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento. Y esa es una de las razones por las que hemos tenido que interrumpir el embarazo. Porque aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil", ha revelado Michu sobre la difícil decisión que ha tomado. "Es que no podía hacer otra cosa. Es que era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola. No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado", ha explicado, rota de dolor.

Sobre la actual relación que mantiene con la familia de José Fernando, Michu se ha sincerado: "Yo con Jose hablo lo mínimo, para mí ya nada. Le paso el teléfono a mi niña y es ella quien habla. Lo tengo bloqueado y cuando estoy mejor de ánimo lo desbloqueo para que hable con Rocío.... He estado con Gloria este fin de semana y hemos podido hablar y aclarar algunas cosas. He tenido su apoyo, desde luego, porque ella ha entendido perfectamente la situación".