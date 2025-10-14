María del Monte arropa a Inmaculada Casal tras la muerte de su hermana

María del Monte está entre la espada y la pared, pero sigue manteniéndose firme. No quiere hablar sobre su sobrino Antonio Tejado, acusado de ser supuestamente el “autor intelectual” del robo en casa de la artista en agosto de 2023. Fue uno de los peores momentos de su vida y se vio agravado por una supuesta traición familiar que aún se discute en los tribunales. Sobre el ex de Rosario Mohedano pesa una posible condena de 30 años de prisión, como así solicita la Fiscalía, al adjudicarle un total de cinco presuntos delitos.

Pero la cantante no solo tiene este proceso judicial en su mente. Tiene más preocupaciones, que le hagan encontrarse en un momento delicado de su vida, aunque siempre con optimismo. Le toca además estar acompañando a su mujer, Inmaculada Casal, en duelo tras la muerte de su hermana. La tragedia ha entrado de lleno en su hogar y al difícil instante judicial que afrontan, reviviendo el asalto a su hogar, ahora lloran la pérdida de uno de los pilares más importantes de su vida.

María del Monte el mejor apoyo para su mujer tras su pérdida

Una noticia que se desveló este fin de semana durante la gala de ‘Bailando con las estrellas’. Jesús Vázquez agradeció a la periodista su presencia como miembro del jurado, subrayando su profesionalidad y su compromiso con el programa, a pesar de lo que estaba sufriendo en sus adentros. Y es que no quiso compartir la noticia para que la fiesta del baile siguiese su curso en el plató de Telecinco: “Gracias por estar con nosotros la semana pasada. Tuvo una pérdida muy grande en su familia y no nos lo dijo a ninguno. Aguantó el tirón aquí, ni derramó una lágrima. Siento mucho la pérdida de tu hermana”, le reconoció el presentador.

María del Monte junto a Inmaculada Casal Gtres

María del Monte tampoco había querido dar pistas sobre lo que sufrían de puertas para dentro en su casa. Pero una vez que se conoció lo sucedido, no tuvo reparos en atender a los reporteros de ‘Europa Press’ en la estación del AVE de Sevilla. “Era una gran persona”, destacó de su cuñada, a quien ahora toda la familia llora su ausencia. Pero también quiso reconocer la fortaleza de la que hizo gala su mujer durante el programa de la semana pasada, tras recibir la muerte de su hermana y seguir trabajando frente a las cámaras con gran talante.

“El espectáculo debe continuar, a pesar de que la vida algunas veces te lo pone muy difícil”, reconoce María del Monte al ser preguntada por su mujer. Inmaculada Casal no estaba en una situación fácil y aguantó el tirón: “Ella es una profesional”, subrayaba con orgullo la cantante que, sin embargo, deja claro que eso no es algo nuevo o que le haya sorprendido: “Yo no la descubro ahora, ni muchísima gente”. Y es que la periodista ha demostrado ya su profesionalidad, no solo ahora que mantuvo la compostura tras una fatal noticia familiar.