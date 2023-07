María Patiño estalla contra Iñigo Onieva: "Aquí queremos teta y sopa en la boca"

Las declaraciones de Onieva, el cual niega que exista problema alguno con la boda, muestran el enfado del empresario con los periodistas que le han preguntado por los últimos acontecimientos: ¿De verdad me estáis siguiendo? Estoy corriendo, así que dejadme correr tranquilo. Bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa. Cuando vuelva de correr, quedaos ahí. No me sigáis como psicópatas."

Hace unos días los medios de comunicación se hicieron eco del robo de las joyas de la marquesa de Griñón. Esta información se ha desmentido, pues las alhajas sustraídas no eran las que iba a llevar Tamara Falcó, sino que se trataban de joyas de un muestrario para invitados de la boda.

Y es esto, sumado a una gran indiferencia por parte del novio, lo que mosquea a muchos. Entre ellos María Patiño que ha criticado su falta de solidaridad puesto que al "no ser las joyas de su novia" no tiene relevancia alguna para él. La presentadora ha arremetido en su programa contra Onieva: "Hay algo muy sencillo en esta vida. Te pagas tu boda. No sales en la portada de la revista ¡Hola! Vives tu boda en la más estricta intimidad. Y ya verás como nadie te persigue. Pero aquí queremos teta y sopa en la boca".

Iñigo Onieva Gtres

Los temas que lo rodean generan muchas dudas, pues como reflexiona Patiño "todo en él es muy oscuro. Primero solo hubo un beso, ahora resulta que hay más deslealtades que le ha contado a Tamara Falcó. Después se iba del trabajo y resulta que le habían echado. Después iba a ser socio del Café Gijón y el Café Gijón lo niega".