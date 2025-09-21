Marlène Mourreau, rota por la distancia con su hijo: "¿Por qué no respondes"

Gabriel Guevara Mourreau es fruto de la relación de Marlène Mourreau y el bailarín Michel Guevara. Aunque debutó en el mundo artístico a muy corta edad, con reportajes y campañas publicitarias, lleva años tratando de proteger su parcela de privacidad. A sus 24 años, se ha convertido en uno de los actores jóvenes de referencia y es uno de los talentos que encabezan la serie de Atresplayer "Mar afuera", estrenada el 14 de septiembre.

Gabriel Guevara reafirma el distanciamiento con su madre en Vitoria Europa Press

La trama transcurre en un centro de menores situado junto al mar donde los protagonistas se enfrentan a amenazas, conflictos personales y relaciones complejas. Guevara da vida a Álvaro, un personaje cargado de crudeza que le aleja de su habitual faceta romántica.

En el foco mediático

Mientras él joven triunfa, es su madre, Marlène, quien lleva a la palestra algunos rasgos de su vida privada, como la relación materno filial. El sábado, aprovechó su asistencia a la última jornada de la 82ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para explicar en qué punto se encuentran como madre e hijo.

La vedette francesa, de 56 años, aclaró que, a pesar de que ahora están "fenomenal", la relación entre ellos ha sido siempre "un poco especial". Explicó que Gabriel tiene su carácter, "yo también", matizó. Expuso también la complejidad de una profesión como esta, que obliga a mantenerse distanciados. "Es verdad que como ahora ya no vive conmigo, estoy siempre preocupada", relató exhibiendo su dimensión más maternal.

A pesar de estas explicaciones, de las que no podría desprenderse nada anormal, la realidad, según viene explicando últimamente, es que la separación no es solo física. La artista ha llamado su atención aprovechando los micrófonos siempre que ha tenido ocasión, desesperada por recuperar la conexión que tenían anteriormente.

Marlène le mandó un mensaje que transmite la ausencia de comunicación entre ellos: "¿Por qué no responde? ¿Por qué no estás por aquí? ¿Por qué no me responde a los wasaps? Siempre preocupada porque soy madre. Y las madres son así, solo tengo uno".

En el FesTVal de Vitoria, durante la promoción de "Mar afuera", fue muy comentada la ausencia de Marlène, en contraste con el apoyo de su padre, que sí estuvo presente.

‘Mar Afuera’, la nueva serie original con Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, se estrena el 14 de septiembre atresplayer

No obstante, en una entrevista reciente para la revista "Cosmopolitan", confesó que siempre ha sentido el apoyo de los dos. "Gracias a ellos soy actor, siempre me han animado a seguir haciendo proyectos y a avanzar. Estoy muy contento de tener estos padres que creen en mí".