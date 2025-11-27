Marta Peñate, con ‘medio kilo’ en el banco: confiesa cuánto gana al mes como influencer

Marta Peñate es un rostro muy popular en televisión, especialmente cuando se sintoniza Telecinco. Surgió como personaje público en ‘Gran Hermano’, conociendo que era concursante cuando acudió a la rueda de prensa del reality como becaria de periodismo. Así comenzó su ascenso meteórico que le ha llevado a ser estrella de otros muchos realities de la cadena, ganando incluso ‘Supervivientes All Stars’. También ha ejercido de colaboradora y reportera y dice sí a todo lo que le proponen en la cadena. Pero su mayor fuente de ingresos está en las redes sociales, aunque su presencia en televisión sea también muy lucrativa.

Desde que entrase en la casa de Guadalix en 2015, en ‘GH 16’, su popularidad en redes sociales ha ido creciendo sin llegar a tocar techo. Se revitalizó cuando regresó a los medios en ‘La isla de las tentaciones’ y ahora es una de las influencer mejor pagadas del país. Son muchas las firmas que quieren asociar sus productos a su imagen, para acercarse así a su horda de fieles en redes sociales. Así, tal y como ella misma ha reconocido, ha llegado a facturar entre 30.000 y 40.000 euros al mes. De ahí que tenga un buen colchón de dinero ahorrado en el banco, por si algún día decide una jubilación mediática.

Las cuentas le cuadran bien a Marta Peñate

La pareja de Tony Spina, otro gigante de los realities y de las redes sociales, llega ya una década al servicio del público en los medios. Esto da para facturar mucho y para asegurarse un prometedor futuro, además de algún que otro lujo. Pero presume de que su principal fuente de ingresos es Instagram, plataforma en la que atesora más de 700.000 seguidores. Esto se traduce en euros cuando las compañías confían en ella para publicitar sus productos. Algo que le ha ayudado a ahorrar entre 400.000 y 600.000 euros, que es lo que tiene guardado en el banco para emergencias.

Así sin más lo ha confesado la propia influencer en un post de Instagram, sincerándose con su compañero en ‘Supervivientes’, Borja González, quien fuese ganador de la última edición. Marta Peñate se sabe una privilegiada, pues pocas personas pueden presumir de haber cobrado entre 30.000 y 40.000 euros cada mes, viendo su cuenta corriente crecer casi por arte de magia. Pero no es ficción, es virtual. Así se las gastan las influencer más privilegiadas y ella se confiesa como “muy ahorradora”, porque no quiere que “la gente piense mal de mí”.

Algo menos tiene Borja, como así responde también a su amiga en el vídeo promocional en el que ambos colaboran. En su caso, su fortuna en el banco se fija entre los 200.000 y los 300.000 euros, mientras que también se queda por detrás de la canaria en su record de ingresos. Ha tenido también muy buenas temporadas de trabajo y facturación en Instagram, que le han llegado a dar entre 20.000 y 30.000 euros cada mes. Eso sí, reconoce que no siempre tiene tanta suerte de ver su cuenta tan animada, pues “hay meses que nada”. Algo que Marta Peñate no se cree del todo: “Mentiroso”. Y es que a ella eso no le pasa y siempre tiene jugosos ingresos.