Boris Izaguirre y Frank Blanco se mojan al opinar del despido de Alessandro Lequio

El despido fulminante de Alessandro Lequioha sido muy comentado. También muy silenciado. La salida del colaborador estrella de Telecinco ha sido inesperada, aunque ya sonaban rumores que apuntaban al fatal desenlace. Uno victorioso desde el punto de vista de Antonia Dell’Atte, que después de décadas denunciando los supuestos malos tratos de su exmarido, por fin ha visto que se ha hecho justicia. No en los tribunales, sí una que entiende como divina y liberadora. Mediaset ha visto las pruebas y ha entendido necesario prescindir de los servicios del conde italiano, tras varias reuniones con los abogados de la exmodelo.

Desde la propia cadena se guarda silencio al respecto. Se ha impuesto a sus trabajadores que no hablen en público sobre el despido de Lequio, para así no acrecentar la polémica y que el tiempo logre sepultarla. La estrategia de dejar que pase de largo el temporal puede surtir efecto, aunque desde la otra parte de hace ruido. Así, este miércoles María Palacios, la mujer de Lequio, ha concedido una contundente entrevista en defensa de su esposo. Las reacciones no se han hecho esperar y los protagonistas han removido el entuerto con su cruce de palabras. Ahora dos personas afines han roto su silencio: Frank Blanco y Boris Izaguirre.

La opinión de Frank Blanco y Boris del despido de Lequio

Aunque desde la cadena se ha pedido a sus empleados que no respondan a esta controversia en público, dos de ellos se han saltado la normal. Frank Blanco quizá porque ha dejado de formar parte del equipo, tras la cancelación de ‘TardeAR’. Lo hace en el Gran Teatre del Liceu en la entrega de los Premios Ondas: “No he trabajado nunca con Alessandro Lequio. Nos hemos cruzado un par de veces por el pasillo. He tenido unos encuentros cordiales de hola y adiós. Poco más, pero es un tema muy delicado.Yo puedo entender a todo el mudo ahí”, se muestra cauto el presentador para ‘Mundo Deportivo’.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' Mediaset

Sabe que es terreno farragoso el entrar a valorar el despido de un compañero del medio. Especialmente por las circunstancias tan delicadas en las que se ha producido y por el motivo por el que se ha ejecutado. Algo en lo que entra con menos miedos Boris Izaguirre, colaborador de espacios de la cadena y a quien no le gustan nada las mordazas. Respondiendo al citado medio, entiende lo difícil de ambas partes: “Me parece… bueno, la verdad es que también es una situación complicada para todos, muy complicada, pero yo creo que Alessandro lo está llevando muy bien”.

Lequio ha puesto a trabajar a sus abogados y estudia la estrategia a seguir para reparar el daño ocasionado por el testimonio de su ex. Aun así, quien ha sido su compañero en varios programas de la cadena considera que está llevando bien su despido, tras más de dos décadas ocupando el mismo trono televisivo. Pero Boris Izaguirre también ha querido ponerse en la piel de Antonia Dell’Atte y no puede dejar pasar por alto su durísima batalla para hacerse oír: “También estoy muy de acuerdo con las declaraciones y la lucha que ha tenido que atravesar Antonia y de la que ahora está haciendo unas declaraciones muy interesantes, como el otro día, precisamente en ‘Directo al grano’”, al ser entrevistada por Marta Flith en TVE.