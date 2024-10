Marta Hazas: «No todos los días son gloriosos, pero me gusta mucho mi vida»

Marta está de doble enhorabuena: será una de los protagonistas de la serie «La Agencia», adaptación de «Call my Agent» que Telecinco comenzará a rodar en breve y cuando estudie los guiones, lo hará a simple vista. Las siete dioptrías que anidaban en cada uno de sus ojos se quedaron en Clínica Baviera y ahora ve la vida con más optimismo si cabe: «Todos los miedos que me habían metido eran mentira. Es un momento y sin posoperatorio. Ahora veo perfectamente a cualquier distancia y se terminaron las lentillas».

Marta es una mujer divertida que saca el lado positivo a cualquier situación. También al eslogan de esta campaña, «El arte impresionista está bien pero que tu vista sea un cuadro, no tanto», cuya presentación incluía una visita al Museo Thyssen-Bornemisza. «Es que en la playa volver a la toalla o la tumbona era como atravesar un cuadro impresionista; las encontraba por intuición. Es increíble no tener que pegarte al cuadro para verlo ni para leer el cartelito de al lado, que a veces hasta te da vergüenza».

Marta Hazas en el estreno de 'Amigos hasta la muerte'. Gtres

Hazas vuelve a encarnar a Rafaela en el filme «Culpa tuya», que se estrenará este próximo mes de diciembre en Prime Video y cuya antecesora fue la producción más vista en lengua no inglesa de la plataforma: «Flipamos con el fenómeno fan. Rodamos juntas las dos películas, «Culpa mía» y «Culpa tuya» y como lo que empiezas te gusta acabarlo, poder estar en ella es genial. De hecho, se trata de una trilogía basada en la saga «Culpables», de Mercedes Ron. La última es «Culpa nuestra». Su anterior trabajo, la serie «Desde el mañana» (Disney+), la sumergió en el mundo del thriller y los fenómenos paranormales con la compañía de Álex González. «Es uno de los personajes más completos que he hecho y me lo pasé increíble: me encanta ese género y haber rodado tanto sin plató, en escenarios naturales, fue genial».

Marta Hazas y Álex González en una escena de la serie 'The Other Life' Mediawan

La actriz se esfuerza en cada proyecto y cree en un fuerte componente de meritocracia en su profesión. «No hay que decir ‘para qué me lo voy a currar si el papel se lo van a dar al hijo de...’ Te encontrarás casos en cualquier profesión pero yo apuesto por el trabajo firme y buscar la excelencia, involucrarse al 100% si aceptas un proyecto: llegar al set con el texto aprendido, trabajar bien con la gente que hay y estar en la promoción también al 100%. Si me he metido en eso, me lo tomo como si lo hubiera escrito, producido y dirigido yo misma. Si no te importa lo que estás haciendo en un set de rodaje, has perdido muchas horas de tu vida hablando con palabras de otro».

Y Marta sabe en qué, cómo y con quién invertir su vida. El pasado 1 de octubre celebraba el octavo aniversario de su boda con el también actor y guionista Javier Veiga. «Quédate con quien se ría, se emocione, se meta en líos contigo así… Te baile, te escriba, te corte queso y te haga seguir creciendo como persona», escribía en su perfil. Han trabajado juntos, comparten productora y mucha química: «Los dos tenemos sentido del humor y ambos entendemos la vida de la misma manera. Es divertido encontrar a alguien con quien hacer locuras y meterte en líos es lo mejor que te puede pasar».

Marta Hazas y Javier Veiga vivirán ‘Pequeñas coincidencias’ en Antena 3 larazon

Marta y Javier están entregados a su profesión y no es de prever que nada venga a cambiar su estilo de vida. Hace tiempo dejaron de hacerles la manida pregunta sobre tener hijos. Afortunadamente, la sociedad ha avanzado y ese tipo de invasiones de la intimidad personal son cada vez menos frecuentes: «Las preguntas en sí no me molestan porque contesto lo que quiero. Pero sí era un cliché: conocer a una persona, casarse y tener hijos. Y siempre se lo preguntaban a ellas. Entra dentro del plano privado, lo mismo que a un tío no le preguntan si se ha operado de fimosis (risas)».

Marta Hazas Gtres

[[H2:«Yo me lo curro para ser feliz»]]

«Puedo decir que soy feliz. Y decirlo en presente no siempre es algo fácil, los filósofos dicen que la felicidad el algo que se recuerda y no algo que se vive: pero en mi caso, todos los días no me voy a la cama muy satisfecha. Que también hay mierdas de día, no todos son días gloriosos, pero en general me gusta mucho mi vida y lo noto mucho cuando me voy a rodar fuera porque tengo ganas de volver a mi casa en Madrid. Es que yo me lo curro para ser feliz, no es algo que me venga dado, entonces, me lo trabajo», confiesa la actriz. Hay muchas partes de su oficio que le encantan: «Ese momento que estoy en casa estudiando, intentando meterme en la piel de ese personaje, y luego viendo hasta dónde lo puedo llevar en la realidad, cuando llego al set de rodaje, el trabajo de escucha con los compañeros, que se aprende oro».