La crónica de Marta Robles: "Guerra, la muerte de Álvaro y los Princesa de Asturias"

Lunes

El horror en la guerra Israel-Hamás, continúa. Las redes se llenan de imágenes terribles, para condenar a unos o a otros. Todos son inocentes. Todos, salvo los terroristas que atentan contra los contrarios y contra los suyos. Nada justifica este espanto, ni las muertes de inocentes. Y nadie sabe en qué derivará. El odio, la venganza y, por si fuera poco, la religión de por medio… ¿Acaso no deberían poder convivir dos pueblos, tener su espacio cada uno de ellos, evitar ser manejados por los desalmados? El anuncio de alto el fuego durante cinco horas hace pensar en la entrada de ayuda humanitaria y la salida de palestinos con doble nacionalidad y extranjeros… Pero Netanyahu niega la tregua y la ayuda a cambio de sacar extranjeros. Guerra de mentiras, como todas, pero exaltadas por las redes, otro tipo de arma de destrucción masiva.

Entretanto en España, avanzan dos cosas: la plaga de chinches que viene de Francia y que ya se extiende por varias comunidades y las negociaciones de amnistía en las que Zapatero, cómo no, apoya a Sánchez…, que por cierto reclama la devolución de los rehenes israelíes y la ayuda humanitaria, mientras Belarra se posiciona acusando a Israel… ¡Y pertenece al Gobierno! ¿Esta señora no sabe que cuando se forma parte de un Gobierno y se representa a un país uno no puede decir lo que le da la gana?

Martes

Atentado en Bruselas, para vengar, según el terrorista, a los musulmanes… Hay al menos dos fallecidos. Aumenta el miedo de las consecuencias del conflicto Hamás/Israel, que nos afecta a todos.

Hallan el cuerpo sin vida del joven Álvaro Prieto entre dos vagones en la estación de tren de Santa Justa en Sevilla y a todos los padres de adolescentes se nos queda el corazón atrapado en la garganta. ¿Qué le pasaría a Álvaro? No pienso dar ni medio detalle… Era un chico deportista, simpático, listo…; pero eso es lo de menos, fuera guapo, feo, listo o tonto era tan bueno como cualquier otro para los suyos, tan adolescente como los demás y tan capaz de hacer las mismas tonterías que se hacen a esas edades. Todo esto requiere investigación policial, pero más que cualquier otra cosa, el máximo respeto a esa familia rota por el dolor que solo quiere que dejen de manosear el caso y que se respete al máximo su intimidad y la de Álvaro. DEP

Miércoles

Israel y Hamás se acusan mutuamente de la matanza en el hospital de Gaza; el ministro del Interior de Francia asegura que Benzemá tiene «vínculos notorios» con un grupo terrorista… Y en medio de todo esto, los extremistas españoles de siempre intentan dividir a la sociedad, señalar, confundir, insultar… «O estás con nosotros o contra nosotros». Me asquean los activistas del odio y la exaltación. Por si fuera poco, nos enteramos de que en España hay 300 lobos solitarios…

Jueves

En el Senado Pere Aragonés deja muy clarito que lo quiere todo, amnistía, referéndum, independencia y…¿qué más? ¿Tal vez un apartamento en la playa? Lo que quiera, hombre, barra libre… Y mientras llueve de lo lindo en Madrid, en la Asamblea se enzarzan. Yo voy con Gaza, yo con Israel… Yo creo que los políticos, no se dan cuenta de en la que andamos metidos y de su responsabilidad… Que en Melilla cientos de personas han atacado la sinagoga en protesta por los bombardeos de Israel, que en el capitolio le reclaman a Biden que deje de apoyar el «genocidio» y abogan por el alto el fuego, mientras se sigue sin saber nada de los rehenes…Que para Hezbolá y Hamás todos son infieles y susceptibles de ser exterminados si no son musulmanes fundamentalistas. Eviten la rabia, busquen el camino de acuerdo, no lo contrario, no alienten la guerra, apuesten por la paz… Que las redes andan llenas de quienes agitan los miedos expandiendo el bulo de un atentado inminente para que la población se enfrente…

Hoy es el día internacional del cáncer de mama. Un cáncer más a combatir, como todos, con investigación, información y prevención. Un cáncer que se supera con los tratamientos adecuados… Pero ¿sabían que las aseguradoras dejan fuera a quienes lo han padecido? Este cáncer o cualquier otro. O tenías seguro antes o si lo quieres después de haber sobrevivido a un cáncer (que tienes que «confesar» aunque los datos de salud sean privados, si quieres contratar un seguro) o te aguantas… Una vergüenza.

Viernes

Ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el teatro Campoamor de Oviedo. Paremos máquinas y disfrutemos un poco de la colección de premiados. Nos hacen falta referentes en un mundo que se rompe por todas partes y los premiados lo son. Entre los más conocidos y celebrados Murakami y Meryl Streep. Todos son extraordinarios. ¡Ya puede disfrutarlos la princesa de Asturias en su quinta presidencia del premio!

Hamás ha liberado a dos rehenes. Madre e hija. Es una noticia esperanzadora.