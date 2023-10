La crónica de Marta Robles: Pedro y Yolanda, los socios políticos de relación merengosa

Lunes

Me levanto viendo las imágenes de la guerra Hamás/Israel. Una guerra más televisada y cruel que ninguna. Se me para el corazón varias veces con las imágenes de los niños. Y de sus madres. Mi peor pesadilla cuando mis hijos eran pequeños era pensar que alguien pudiera hacerles daño y yo no tuviera herramientas para protegerlos. Me duele el dolor de esta guerra que sé que si no paran desde fuera irá cada vez a peor…

En España, miro las imágenes sin sonido de Pedro y Yolanda. «Esto no puede ser no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor». Todas las semanas viene al caso la canción de Pablo Milanés. En esta, Yolanda y Sánchez cada vez andan más cerca. Bueno. PSOE y Sumar, pero ellos también. Se saludan con besos y sonrisas. Hay tantas miraditas de complicidad que podrían ser dos enamorados. Pero no, solo tienen una relación de colegas tan empalagosa como un merengue de fresa. Y eso que no vivimos momentos dulces, y menos aún los migrantes. Alemania acaba de endurecer su política migratoria y pretende deportar cada vez más y a mayor velocidad… Su presidente dice que «la acogida de refugiados está en punto de quiebra». Mientras, llegan a Canarias una media de 500 personas al día. El descontrol es máximo. No tienen efectivos suficientes para hacer frente a las oleadas masivas (tantos bebés). Se preparan para tomar medidas, pero ¿cuáles?

Martes

Hale, ya está, Él en azul galán, ella en rojo pasión, abrazados y… de nuevo socios de Gobierno. Bueno, si es que llega a haber Gobierno. Ellos, de momento (Pedro y Yolanda, claro), ya andan cerrando acuerdos: reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo, regular el despido y cambios de fiscalidad para las grandes empresas, ampliar permisos de paternidad y maternidad, incrementar el parque de vivienda pública, limitar por ley el tiempo de las listas de espera… ¿Quién diría que no a eso? Que repartan soma también.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, firman un acuerdo para un Gobierno de coalición progresista, en un acto público en el Museo Reina Sofía La Razón

Miércoles

Yolanda y Pedro ya andan bailando el vals, pero… ¿y qué pasa con los catalanes? Porque sin Junts no hay investidura, ni Gobierno ni ná, y los socios del Consell de la República que preside Carles Puigdemont desde Bélgica han decidido que la asociación promueva el bloqueo a la investidura de Sánchez. Han participado pocos socios y luego él hará lo que quiera, pero la situación le deja en una posición complicada para la negociación. Da igual, él a lo suyo, exigiendo la «nación catalana» en un acuerdo paralelo a la amnistía. Bueno, él siempre ha pedido lo mismo, lo dice hasta Feijóo. ¿Feijóo? Pues sí… Esto no hay quien lo entienda. Cualquiera pensaría que el presidente popular, que tantas veces ha tildado de delincuente a Puigdemont (que lo es), ahora busca un acercamiento.…

Jueves

Ada Colau ha decidido no ser ministra. Están las negociaciones en el aire, no hay Gobierno, pero ella ya lo advierte, por si acaso: no, ella no quiere ser ministra, que le va mal para sus asuntos personales, que quiere criar a sus hijos… Pues muy bien, pero, pregunta: ¿se lo habían ofrecido? Lo que se sabe es que Yolanda lo va a tener difícil para elegir a alguien entre los suyos porque, como dice «El Independiente», no quiere que le roben protagonismo.

La ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau Archivo

Muere Fernández Tapias. Un empresario que se casó con una mujer de fortuna y se la cuadruplicó, pero a quien no conocimos ni por ella ni por la siguiente esposa, ni por los negocios, sino por Mar Flores, de la que se enamoró perdidamente. Tras una relación tempestuosa, con engaños públicos de la modelo, una de sus amigas, Nuria González, se casó con él. Se acabaron las amistades entre ambas. Muchos aseguraban que Nuria trataba mejor a Tapias que Tapias a ella y que él nunca olvidó a Mar. Qué sabe nadie. Lo que sí se sabe es que Tapias nunca se recuperó de la muerte de su hijo Bosco. Que tuvo ocho hijos de mujeres diferentes, que estaba enemistado con los tres mayores, que le llevaron a juicio, y que el tanatorio fue más triste de lo normal, porque en la misa, el padre Ángel solo reconoció como su familia a Nuria y a los hijos habidos en este matrimonio, y porque ella ordenó que se retirasen las coronas que ellos habían enviado.

Entretanto, sigue la guerra y la UE reclama «pausas humanitarias y establecimiento de corredores» para que la ayuda llegue a Gaza. No es suficiente,creo. Hay que hacer algo mucho más.

Viernes

Se reparten los inmigrantes llegados a Canarias por España. Y empieza una bronca que continuará. Esto requiere una solución global de Europa y desde los países de origen. Y mucha compasión y solidaridad.

Jenni Hermoso celebra con todo el equipo el gol que marcó a España en su regreso a la selección La Razón

Termino con una noticia bonita. El gol de Jennifer Hermoso en su regreso a la selección, en el último minuto del partido contra Italia. No añado nada más. Por una vez, que solo se hable de fútbol.