La crónica de Marta Robles: "¿No saben qué es el horizonte? Pregúntenselo a Yolanda"

Lunes

Hoy no podemos pensar más que en los pavorosos incendios del fin de semana, en unas discotecas de Murcia que no cumplían las normas y que hoy sabemos que debían estar cerradas, que habían recibido una orden de cese de actividad en enero de 2022 y que se pusieron a mil y mil quinientos grados… Y la tragedia podría haber sido mayor porque las llamas se extendieron de local en local… No quiero entrar en detalles, porque se han recogido en todos los medios, pero sí en el meollo de la cuestión. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro haya locales que no cumplen las normas, que no tienen la licencia correspondiente y que funcionan como si tal cosa? El dueño es responsable, pero también las autoridades que no sé ni cómo habrán podido dormir. Solo espero que esta terrible desgracia sirva para algo, porque parece que no son las únicas… Vivimos desgracias incluso peores durante el siglo pasado (Alcalá, 20, con 81 víctimas en 1983, el Flying de Zaragoza en 1990, con 43), pero pensábamos que en el XXI era imposible. Pues por lo visto, no. Pongan esto en sus prioridades, señores políticos.

Martes

Pues ya está: el Rey le ha encargado a Sánchez intentar la investidura. Muchas quejas de los contrarios al presidente en funciones por la sombra de la amnistía y todo lo demás, pero el Rey ha cumplido con su obligación. Eso dicen los expertos. Me queda la duda de pensar qué si Sánchez le ha dicho, por ejemplo, «Majestad, porque cuento con los de Junts, Esquerra, Bildu…» cómo es que el Rey no le ha contestado: «¿Y por qué no vienen ellos a confirmármelo?» Porque por muy republicanos e independentistas que sean, si quieren participar en los destinos de España, cuya forma de Gobierno es una Monarquía Parlamentaria, deberán respetar al Rey y cumplir los protocolos, así como respetar la Constitución y no pedir cosas imposibles en ella, ¿no?

-FOTODELDIA- MADRID, 22/08/2023.- El rey Felipe VI (i) recibe al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez (d), mientras continúa su ronda de consultas con los dirigentes políticos antes de proponer candidato a la Presidencia del Gobierno, este martes en el Palacio de la Zarzuela. EFE/Chema Moya POOL Chema Moya EFE/POOL

Miércoles

¿Saben ustedes lo que es el horizonte? Según la RAE, «el límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse el cielo y la tierra» (se sobreentiende que en la parte de la tierra cubierta de agua, o sea, en el mar, pasa lo mismo, claro). Bueno, pues ustedes lo saben, pero Yolanda Díaz, no. Como lo leen. Hoy en un foro en Barcelona ha dicho que cuando su hija llegó a Madrid desde Galicia y «les hablaba a sus compañeras del horizonte, no sabían bien de qué hablaba». Vamos a ver, yo entiendo que todo el mundo puede meter la pata, pero que, para intentar demostrar que «la concepción de los madrileños de España es pequeña» (lo cual ya resulta ofensivo y bastante tonto porque resulta que los madrileños son de todas partes), una vicepresidenta del Gobierno diga que los niños de Madrid no saben lo que es el horizonte, que «mirar al horizonte es la clave para poder cambiar la vida de la gente» y que en Barcelona, como tienen el Mediterráneo, «levantan la mirada y ven el horizonte», pero en Madrid, no… Es para arrancarse la cabellera…

Jueves

Pues… parece que todo está decidido pero nada lo está porque, verán, los separatistas, por su parte, y las políticas sociales que exige Sumar no se lo están poniendo nada fácil a Sánchez. Yolanda se ha apartado en lo de las negociaciones de Cataluña, pero en lo demás… En fin, veremos qué pasa.

Más cosas del jueves y no precisamente baladíes: se conocen más datos del perfil del pederasta que violó a su hija de un año y medio –y grabó la violación– y que se la ofrecía a posibles clientes. El tipo, que además iba de caza de menores por la plaza de España de Madrid, contaba con antecedentes penales por distribución de pornografía infantil y parece que manejaba ese negocio a través del móvil de su pareja. El individuo está en la cárcel, aunque la madre de la niña ha quedado en libertad… Y yo, que quieren, me sale una vena en el cuello como la de María Patiño (¿la recuerdan?) y grito que merecen prisión permanente revisable… Pues solo es posible para delitos de sangre…

Viernes

Mientras Sánchez ha hablado por fin de amnistía (inconstitucional según tantos) sin eufemismos y ha reconocido andar negociándola con Junts (que ya saben que solo ofrece dos opciones: votar sí o no, pero nada de abstenerse) no paran de contarse las anécdotas de ayer de la Cumbre de la UE en Granada: Que si los líderes europeos se quedaron obnubilados con la Alhambra, que si la Reina Letizia se quedó sin copa para brindar, que si Ursula von der Leyen se enamoró del pañuelo de una trabajadora y esta se lo regaló... Todo muy animado en Granada, tanto que no nos afecta la amenaza de que los chinches franceses, con este calor, puedan llegar a España, ni saber que la Pantoja no irá a la boda de su hija…