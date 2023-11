La crónica de Marta Robles: Siete votos y varios funerales

Lunes

La semana empieza con la detención y puesta en libertad del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido, tras la denuncia de agresión sexual por parte de una mujer y su posterior puesta en libertad sin medidas cautelares, tras decidir la jueza que sus declaraciones no son coincidentes con las imágenes grabadas por las cámaras de la casa… Todo el mundo especula. Unos dicen que le dejan en libertad por ser él quien es; otros que alguien le ha tendido una trampa para atacar a su padre…Pero el padre apenas se habla con el hijo… Que el denunciado tenga un historial lleno de drogas y contactos con el hampa, o la denunciante antecedentes de impago de multas de tráfico en su país (o haya ejercido o no la prostitución) me importa poco. Nada de eso tiene que influir. Cuando lean estas líneas, Conde Pumpido seguirá allí o no, pero el jueves ingresó en la planta de psiquiatría de un hospital madrileño, al que no es la primera vez que acude por alguna patología no desvelada, supuestamente por encontrarse muy afectado por esta presunta agresión que tanto él, como los otros dos denunciados del caso niegan. ¿Cómo se encontrará la presunta víctima?

Y, entretanto, negociaciones entre PSOE y Junts, que anda castigando al PSOE, tras el protagonismo de la firma con Esquerra y concentraciones contra las sedes del PSOE «no autorizadas». Los socialistas se ponen firmes… Y eso que andan negociando una amnistía con la que pretenden borrar los hechos del 1-O, incluida la violencia de los CDRs. Todo por siete votos. Como Jacob con las lentejas en la Biblia, pero peor… Ahora dicen que así acabarán los problemas con Cataluña y España… Pero yo solo veo una sociedad cada vez más polarizada y a unos líderes catalanes cada vez más chulos, más «me saldré con la mía» aunque tengan que ir a ver al Papa...

Martes

Pues justo. El presidente de la Generalitat va a ver al Papa. El Pontífice no tenía otro momento mejor para recibir al presidente de la Generalitat, que este… Diga lo que diga, que Aragonés y todos los creyentes y no tengan en cuenta que solo habla ex cathedra, asistido por Dios al proponer como «divinamente revelada» una determinación sobre doctrina de la fe o de la moral… Y no es el caso, digo yo.

El papa se reúne con Pere Aragonès durante 40 minutos y hablan de la guerra en Gaza Simone Risoluti/Vatican Media EFE

Mientras, el juez de la Audiencia Nacional imputa a Marta Rovira, secretaria general de ERC y al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa por terrorismo de «Tsunami Democratic», tras recibir el informe de la Guardia Civil. ¿Ahora? ¡Si da igual! Si digan lo que digan los jueces los catalanes acabarán pasándose la justicia por el forro a costa de Sánchez… Eso sí, los que se revuelven contra el PSOE en su sede madrileña o en cualquier otro lugar de España, no deberían ni quejarse de sus «cambios de opinión», son todos fachas, aunque reclamen lo que él ofrecía antes de las elecciones.

Miércoles

Da miedo levantarse y escuchar las noticias, leer los periódicos y ver la televisión. Siete detenidos, 39 heridos –29 de ellos policías–, ultras infiltrados para reventarlo todo en las manifestaciones frente a la sede de Ferraz del PSOE, imágenes terribles de Gaza y por si fuera poco un padre que se lanza con su hijo de 7 años por un barranco en Navarra, porque «no puede superar el divorcio». Pura violencia vicaria…

Jueves

La cosa no mejora. Se descubre una nueva víctima española del ataque de Hamas: Ivan Larramendi y su mujer no fueron secuestrados, sino quemados vivos… Mientras nos estremecemos, el PSOE cierra el acuerdo de Junts. Puigdemont lo resume todo con unos versos de Espriu: «Dejar de ser el pequeño perrito que lame la mano firme que le ha a atado durante tanto tiempo, y convertirse en su único dueño». ¡Y tant…! Dueño de sí mismo y de todo lo demás… España en sus manos. Lo dice él mismo. El mismo día, le descerrajan un tiro en la cara a Alejo Vidal Cuadras, ex presidente del PP catalán y creador de VOX, por suerte no lo matan. Dicen que puede haber sido Irán por su apoyo a los disidentes de ese país. Solo espero que no tenga nada que ver con lo que sucede en el nuestro en estos momentos tan delicados.

AMP.- Puigdemont avisa a Sánchez que si no hay avances sobre los acuerdos pactados, la legislatura no tiene recorrido EUROPAPRESS

Viernes

Reflexión sobre el pacto de los socialistas: ¡Hemos conseguido neutralizar a Junts y a Esquerra! ¡Hemos metido a Puigdemont en el redil! Reflexión de la mayoría de los españoles: Puigdemont y los independentistas han conseguido que el Estado les pida perdón por sus «no delitos» de los que «no se arrepienten», ha logrado la amnistía de los últimos once años por todo lo que hayan hecho los suyos, incluidas malversaciones (para nadie más), todos los dineros, la promesa de un referéndum unilateral y hasta que investigue a los propios jueces a los que ¡ellos acusan! Bueno, decidan ustedes, pero sepan que nada de esto se ha hecho por conveniencia de España sino por siete votos y el funeral de la igualdad de derechos de todos los españoles que propugna la Constitución.