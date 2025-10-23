Melyssa Pinto responde sobre el deseo de Mario Casas de formar una familia numerosa: "No me opongo"

Melyssa Pintoy Mario Casas jugaron al escondite con la prensa. Ella, influencer con una legión de seguidores que aplauden cada nuevo estilismo o reflexión sobre el amor propio; él, uno de los actores más admirados -y discretos- del panorama español. Ambos cultivaron un silencio prudente, mientras los rumores sobre su relación crecían en intensidad. Pero los tiempos cambian, incluso para las parejas más herméticas, y en las últimas semanas el velo de discreción ha comenzado a levantarse.

El último capítulo de esta historia se ha escrito bajo los focos de la Gala XIA Exclusive, en Madrid. Allí, Melyssa ha compartido photocall con Sheila Casas, la hermana -y representante- del actor gallego. La aparición conjunta fue todo un gesto, una suerte de presentación oficial ante la opinión pública. Las cámaras, por supuesto, no perdieron detalle. Melyssa, elegante y sonriente, definió a su cuñada como "muy mona" y confesó estar "feliz" de compartir con ella la velada. "Hace poquito que nos conocemos, las cosas de palacio van despacio", dijo entre risas, dejando entrever que el vínculo familiar comienza a consolidarse con naturalidad.

"Dos o tres hijos"

Sin embargo, fue otra la pregunta que captó todas las miradas: la referente al deseo de Mario Casas de formar una familia numerosa. El actor, inmerso en la promoción de su nueva película La cena, había confesado recientemente que no le importaría tener "dos o tres hijos", aunque aclarando que "tantos como mis padres, no". Criado en un clan de cinco hermanos -Sheila, Christian, Óscar, Daniel y él-, el intérprete hablaba con ternura de la familia como núcleo esencial de su vida. "Lo que tenga que venir, vendrá", dijo con esa mezcla de timidez y naturalidad que lo caracteriza.

Mario Casas y Melyssa Pinto

Cuando los periodistas trasladaron estas palabras a Melyssa, su reacción fue tan espontánea como reveladora. Primero dudó si las declaraciones habían sido sacadas de contexto, pero enseguida se mostró cómplice: "A ver… yo no me opongo, qué te voy a decir. Pero en un futuro", respondió divertida, marcando una distancia prudente entre el presente mediático y los planes a largo plazo. Un gesto de diplomacia emocional que, sin decir demasiado, dijo lo suficiente.

El momento fue celebrado en redes, donde los seguidores de la pareja no tardaron en bautizarlos como "la nueva dinastía del glamour español". Y no es para menos: la unión entre la serenidad de Mario y la energía vibrante de Melyssa parece encontrar su punto de equilibrio. Mientras él huye de la sobreexposición mediática, ella sabe navegar en ella con elegancia y control.

La aparición conjunta de Melyssa y Sheila simboliza algo más que un simple posado: es la evidencia de que la relación se afianza en el terreno más delicado, el familiar. En la industria del entretenimiento, donde las parejas suelen vivir bajo el escrutinio constante, ambos parecen haber encontrado la fórmula del equilibrio: discreción, afecto y, sobre todo, una complicidad que no necesita grandes declaraciones.

Por ahora, no hay planes concretos de boda ni de bebés, pero las palabras de ambos dejan claro que el horizonte sentimental de Melyssa Pinto y Mario Casas brilla con promesas.