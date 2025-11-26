Marta Riumbau se sincera sobre su divorcio y ser madre en solitario

Marta Riumbau está en un momento delicado de su vida, después de haber perdido al bebé que esperaba. Tenía la ilusión de alumbrar una nueva vida, pero después del último aborto ha decidido no intentarlo más y centrarse en el cuidado de su hija. Una tarea dura que afronta en solitario, como así decidió tras poner punto y final a su relación conDiego Matamoros. Sobre todo esto se ha sincerado como nunca antes en una charla íntima con Laura Escanes en el podcast ‘Entre el cielo y las nubes’, entrando en cuestiones que antes considera tabúes o en los que prefería pasar de puntillas para no desviar la atención de lo que consideraba importante.

Ahora, en su entrevista, se ha sincerado sobre su divorcio, su rutina como mamá de una niña y cómo ha sido la experiencia para la primera influencer española en afrontar la maternidad en solitario. Algo en lo que se centra gran parte de su contenido en redes y donde busca romper barreras a otras mujeres que desean dar el paso sin contar con una pareja: “Un niño necesita ser amado, respetado y educado, independientemente de la o las figuras que lo hagan”, sentencia la influencer, que se abre en canal con Escanes en su defensa de su estilo de vida.

Marta Riumbau y la maternidad en solitario

Al final, la creadora de contenido decidió dar el paso de quedarse embarazada y lanzarse a la aventura de la maternidad sin pareja después de intentos infructuosos en el amor: “He tenido varias relaciones que el tiempo me ha demostrado que no eran relaciones acertadas y no quería renunciar a ese instinto tan fuerte de ser mamá”. Ya tenía 35 años y no quería alargar más la espera. Y es que antes había tratado formar una familia, pero sin demasiada suerte. No pudo con Borja Barbanu, con el que se juró amor eterno, pero tan solo duraron tres años.

“Me casé, me divorcié y cambié totalmente mi vida. Me mudé, me fui a vivir a Madrid y ahora soy madre y madre soltera. Ha sido una evolución muy grande y muchas épocas. Esa persona del pasado ya no soy yo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que soy ahora”, se confiesa Marta, que defiende su realidad. Es por ello que advierte a otras madres de caer en el error de juzgar otros estilos de maternidad, pues cada vivencia es única y las circunstancias muy variadas. Pero algo que sí debe ser universal para todas son sus revisiones periódicas con el ginecólogo, como así aprovecharon las influencer para subrayar en el podcast.

El de influencer es un trabajo más estresante del que parece a simple vista. No solo es subir fotos y vídeos, sino también crear una comunidad y nutrirla de contenido interesante para que no desvíen su atención. Ella ya ronda el millón de seguidores en Instagram y tiene un futuro prometedor, pero aspira a mucho más: “Pienso mucho en el futuro a nivel laboral, llevo literalmente media vida en las redes sociales y me pregunto muchas veces si me veo otros 5 años más. En mi cabeza también está el poder apostar por otras vías como hacer un hotel boutique a mi manera en la sierra de Madrid. Sería un sueño para mí, si me preguntas. Me encantaría vivir apartada del mundo, en una casa con mis dos niñas o niños, un huerto y muy en paz. Sin preocupaciones y en calma”, perfila su futuro ideal.