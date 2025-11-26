Diego Gómez media entre Kiko Rivera y su hermana entre zascas a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha tenido grandes historias de amor. Algunas con más fortuna que otras. La de ‘Paquirri’ la convirtió en “la viuda de España” y la encumbró como artista. La de Julián Muñoz le hizo dar la espalda al público y terminar en líos con la justicia que determinaron su ingreso en prisión. Pero también ha tenido otras más discretas. No esas que ha silenciado a lo largo de los años por miedo al qué dirán, sino la que mantuvo con Diego Gómez. Con él estuvo tres años y no protagonizó escándalo alguno. Fueron años de tranquilidad, alejada del foco mediático y disfrutando de las mieles de un romance que terminó sin polémica. Sin embargo, él ha regresado a los medios de manera inesperada en los últimos meses. Ahora otra vez.

El empresario ha ocupado de nuevo su puesto en la esfera pública con motivo de la actualidad de los hijos de la tonadillera. Kiko Rivera se ha confesado sobre su divorcio de Irene Rosales, pero también sobre su deseo de recuperar la relación con Isa Pantoja. Tener a su hermana lejos es duro para él, especialmente sabiendo que tiene gran parte de la culpa. Sobre esto ha sido preguntado Diego Gómez, pues a día de hoy atesora una buena relación con el Dj y la colaboradora, con los que incluso se ha llegado a citar. Él fue testigo en su día de algunos episodios y es conocedor de lo que sienten ambos hermanos el uno hacia el otro.

Diego Gómez entra en la disputa de Kiko Rivera e Isa Pantoja

El que fuese compañero de vida de Isabel Pantoja ha vivido también importantes momentos con sus hijos. De ahí ha rescatado una bonita relación que aún perdura. Esto le hace tener voz y voto en su guerra, también ahora que están en plenas negociaciones de paz. Así lo cuenta Pepe del Real desde ‘Vamos a ver’, tras haber hablado con el empresario: “Tendrás que disculparme, pero como sabes son temas delicados y familiares de los que prefiero no opinar. Lo único que puedo decirte al respecto es que me gustaría que Isa y Kiko pudieran retomar de la forma que ellos crean oportuno su relación de hermanos. Les tengo un gran afecto a ambos”.

Diego Gómez, ex de Isabel Pantoja, en una imagen de archivo Gtres

Diego Gómez no participa del espectáculo mediático, aunque haya concedido en los últimos meses varias entrevistas. Aun así, está al tanto de cada giro de guion en la historia del clan Pantoja. Así pudo ver la entrevista en ‘De viernes’ de Kiko Rivera, a quien dice que ve “más cambiado y maduro”. Pero se niega a darle consejos de vida, pues cada uno es dueño de su destino: “Yo consejos no suelo dar solo cuando alguien me los pida y siempre en privado. Ojalá retomen su relación”. Pero lo que sí remarca el ex de Isabel Pantoja y que sus hijos podrían tomarse como recomendación a tener en cuenta es que “el tiempo vuela y ojalá no dejen pasar mucho más”.

Eso sí, Diego Gómez se queda mudo cuando en la conversación aparece el nombre de Isabel Pantoja: “De la madre no tengo nada que decir en ningún sentido. El tiempo es igual para todos”. Un dardo velado hacia la tonadillera, aunque con prudencia y siempre con respeto. Y es que deja claro que si los hermanos están perdiendo un preciado tiempo para compartir y recuperar lazos perdidos, también sería aplicable este consejo a la madre con sus vástagos.