Muere Pepita Alía, icono de la artesanía de Lagartera y bordadora de los vips

Un pedazo de historia de Lagartera se ha marchado con Pepita Alía, bordadora lagarterana, embajadora del patrimonio artesano y cultural de la región. Su buen hacer con los bordados puso el foco en este municipio toledano, que ahora llora su muerte. Esta pieza clave en la difusión y defensa de las labores artesanas perdió la vida este domingo 8 de diciembre a los 94 años de edad, convertida en un icono para su pueblo, por haber convertido su arte en todo un referente conocido internacionalmente. Y es que algunos de sus trabajos lucen imponentes en el palacio holandés en la mantelería que bordó a la Reina Juliana de Holanda, o en Buckingham, el Vaticano, numerosas embajadas y palacios presidenciales de todo el mundo.

“Termina de fallecer mi Amada Madre Pepita Alía. No he podido AMAR a nadie más en la tierra, he sido el ser más feliz a tu lado toda mi vida”, escribía su hijo Tomás, roto de dolor por despedirse de uno de los pilares fundamentales de su vida. Saca fuerzas de donde no las hay para informar a todos los que deseen acompañarles en el duelo y despedirse de su madre dónde tendrá lugar su último adiós: “Salimos de Madrid y la capilla ardiente quedará instalada en su casa de Lagartera desde esta noche a las 22 horas. El funeral se celebrará mañana a las 16 horas en la Iglesia Parroquial de Lagartera (Toledo). Descansa en paz, Madre”.

Al tratarse de una figura tan destacada de la artesanía y cultura de nuestro país, han sido muchas las personalidades que han reservado un hueco para mostrar su pesar ante la muerte de Pepita Alías. Numerosas instituciones han publicado emotivos mensajes en redes sociales para despedirse de ella, a la vez que dar el pésame a sus seres queridos. Un referente de la protección de las tradiciones que, por ejemplo, ha querido alabar Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha: “Lamento la pérdida de Pepita Alía, gran referente de la artesanía de Lagartera. A lo largo de su vida dedicó su alma a preservar y promover nuestras tradiciones; su legado de esfuerzo y amor por la tierra perdurará siempre”. También la delegada del gobierno de la comunidad, al compartir la trágica noticia con sus seguidores: “Ha fallecido una lagarterana universal. Pepita Alía ha sido, y lo será siempre, la embajadora de los bordados de Lagartera. Traspasó fronteras con su simpatía y trabajo. Mis condolencias a su hijo, Tomás Alía, a toda la familia y a sus vecinas y vecinos. Descansa en paz, Pepita”.

Así se produjeron muchas muestras de pesar al conocer que Pepita Alía había fallecido. Muchos destacaban su trabajo, otros su importante labor de protección y difusión de la artesanía lagarterana. También, los que tuvieron suerte de conocerla, lo buena persona que era. Así, entre el aluvión de mensajes de despedida y admiración por su trabajo se podían encontrar rostros conocidos como el de María Zurita, Naty Abascal, Nieves Álvarez, Samantha Vallejo-Nágera, Juncal Rivero, Raquel Revuelta, Palomo Spain, Bibiana Fernández, entre muchísimos otros. Su legado es amplio y son muchos los que guardan muy buen recuerdo de sus talentosas manos, con una singularidad en sus bordados que pusieron la mirada del mundo en Lagartera.