Natalia Sánchez, en terapia desde los 11 años: "Negarlo sería como negar que vas al gimnasio"

La actriz Natalia Sánchez todavía se sorprende cuando le preguntan por el cuidado de la salud mental. A ella la terapia es lo que le salvó del lado oscuro de la fama. No podría haber gestionado de otro modo su popularidad, especialmente después del éxito de "Los Serrano". La terapia va con ella desde los once años.

Comenzó en la interpretación a los seis, en campañas publicitarias, y a los nueve debutó en el cine con un pequeño papel en "Clara y Elena". Dos años después, en 2003, se incorporó a "Los Serrano" como Teté, donde permaneció durante ocho temporadas y 147 episodios, convirtiéndose en una figura juvenil icónica. Creció, por tanto, en la serie y el éxito marcó su adolescencia tanto personal como profesionalmente.

Gracias a la ayuda profesional, ha ido gestionando lo que le sobrevino. "Creo que la terapia es muy útil para poder verbalizar abiertamente lo que sientes sin que nadie te juzgue. Un buen terapeuta, un buen psicólogo jamás te va a juzgar y te acompaña en procesos de todo tipo", ha explicado en sus entrevistas. No tiene intención de abandonarla. "Creo que es como ir al gimnasio, pero del alma y la mente. No lo voy a dejar. Creo que es necesario, tengas esta vida o no. Al final, pase lo que pase a tu alrededor, se trata de que tú estés bien contigo misma y con tu entorno".

Una familia comprometida

Desde 2014, Natalia forma con Marc Clotet una de las parejas más carismáticas del panorama nacional. El actor es hijo del prestigioso doctor Bonaventura Clotet, experto en sida y otras enfermedades infecciosas, por lo que es habitual su presencia en diferentes campañas y actos benéficos vinculados con la investigación. Tienen dos hijos: Lia, nacida enero de 2019, y Neo, en mayo de 2020.

Este fin de semana, Natalia y Marc han asistido a la Pasarela Adlib Moda Ibiza 2025. De nuevo, la prensa ha insistido en hablar con ella sobre la importancia de la salud mental y la actriz ha repetido que lleva haciendo terapia desde los once años. "No porque hubiera un problema concreto, sino porque era una forma de formarse, nunca mejor dicho, de estar preparada, de tener herramientas".

La actriz se considera una privilegiada por haber tenido oportunidad de gestionar su vida emocional con ayuda profesional. "Es una forma de trabajarse. Por nuestra profesión también trabajamos mucho la parte emocional. Por tanto, es una herramienta más y creo que es muy sana". Ocultar este apoyo, como si fuese motivo de vergüenza, sería negativo, más dedicándose a la interpretación. "Nosotros trabajamos con la emoción directamente. Cuando lloras, cuando te enfadas, cuando tienes que andar en rinconcitos personales, pues tienes que estar muy trabajada", explicó.