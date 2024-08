Natalia Verbeke impresiona con sus abdominales de acero a los 49 años: ¿cómo los consigue?

Natalia Verbekeha dejado a todos en shock en las redes sociales con sus abdominales. Todos hablan de su abdomen de acero, subrayando el detalle de que tiene 49 años y su cuerpo bien podría ser de una treintañera bien entrenada. Ni rastro de evidencias de embarazo en su piropeada anatomía, pues la actriz se ha convertido este viernes en diana de cientos de mensajes de admiración a su trabajada figura. Más allá de su talento frente a las cámaras y su fortaleza como madre y ante los varapalos que le ha propinado la vida, la intérprete ha sabido demostrar cómo el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Sea cual sea la meta que uno se proponga y ante las adversidades que se encuentre en el camino.

La actriz, con muchas facetas de su vida en las que puede sentirse plena, también ha querido cincelar sus músculos para mostrar que la edad es tan solo una cifra y que con esfuerzo y dedicación se puede tener un cuerpo tan escultural como el suyo. Desde siempre ha cuidado con mimo su alimentación, teniendo cuidado qué pone sobre la mesa. Especialmente después de convertirse en madre, hará ahora siete años atrás. Esta saludable rutina de comidas, unida a una intensa actividad deportiva y a un correcto descanso, son las claves del éxito de Natalia Verbeke a la hora de presumir de ‘six pack’. Algo que ha dejado a sus seguidores alucinados, tras ver sus últimas fotografías en bikini luciendo palmito y cosechando piropos por doquier.

Natalia Verbeke ha utilizado muchas veces sus redes sociales como altavoz para mostrar su forma de entender la maternidad. Entre sus preocupaciones está en que las mujeres no se centren exclusivamente en esta faceta y no olviden el deporte como parte de su rutina. No tanto para conseguir un físico tan tonificado como el que ha dejado a todos boquiabiertos ahora, sino especialmente para cuidar la salud mental y el bienestar familiar. Algo en lo que la alimentación y el descanso también juegan papeles relevantes. Eso sí, Natalia Verbeke también es humana, aunque sus abdominales tan definidos y elogiados parezcan imposibles a sus casi 50 años. Ella misma lo confesaba hace unos meses en una de sus publicaciones para concienciar de la necesidad de incluir el deporte en la rutina de todas las personas, aunque dirigiéndose especialmente a las madres:

“Hay días en que me cuesta ir al gym, no porque no me apetezca, sino porque he estado rodando todo el día y cuando llego a casa me siento culpable por ir a hacer gimnasia, en lugar de dedicarle ese rato a Chiara. Entonces me acuerdo de lo que me dijo Iñaki García: ‘el tiempo de calidad es contigo bien de ánimo y entera, mejor una hora al cien por cien que si estás con ella tres horas hecha mierda… con que lo hagas 2 o 3 días lo notas. Entrena delante de ella mientras pinta o hace algo. Comparte eso con ella, mientras ella también tiene su espacio contigo. Y, además, a ella también le inculcas una rutina de respetar hábitos saludables. Y piensa una cosa, tú en tu trabajo lo necesitas, por todo, y tu trabajo te hace feliz, si esos dos pilares no están sólidos, seguro que a ella también le afecta de una forma u otra. Así que nada de sentirte culpable’. Espero que a vosotras también os sirva”, compartía Natalia Verbeke, abriendo una ventana a cómo compagina ella la maternidad con las sesiones en el gimnasio que, por supuesto, incluyen muchos ejercicios de abdominales.