Niña Pastori: «Ha sido raro grabar villancicos en la piscina»

Con solo cuatro años, Niña Pastori (San Fernando, 1978) ya acompañaba a su madre en sus actuaciones por el pueblo. Un día quiso participar en un concurso de villancicos para comprarse una bicicleta. Nadie sabía que cantaba hasta que lo ganó. Esa genia deslumbró al mismísimo Camarón de la Isla y ha vendido más de dos millones de discos. Allí la artista, madre de Pastora (16) y de María (14), se ha acordado de su familia. Y de Valencia. Como en esta charla, donde descubrimos que no hay premio que adelgace su sencillez, su cercanía y su humildad. Y donde también suena música navideña, la del disco que ha grabado este verano y con el que llevaba tiempo soñando. Casi tanto como con aquella bicicleta. Acaba de llegar de Miami, donde ha recibido su sexto Grammy Latino por «Nunca me fui». Pese a la distancia, no se olvidó de Valencia… En un momento tan especial quise enviar un abrazo a toda la gente que lo ha pasado y lo sigue pasando mal en toda la zona de Valencia. Y naturalmente a mi familia, a mi gente. También me acordé de la música de nuestra tierra y de la esencia, de la raíz.

Nos tiene que reconocer que este año está sido inmejorable.

Está siendo un año precioso. El disco de «Camino» me ha dado muchas alegrías. He podido dar una segunda vuelta a la gira y he recibido mucho amor por toda España. También hemos hecho conciertos en Puerto Rico, México y Estados Unidos y la gente ha estado increíble, me han recibido con los brazos abiertos y estoy feliz y agradecida, la verdad. Ha sido un año muy bonito.

Y para poner la guinda, estrena en pleno noviembre «Feliz Navidad», un disco navideño flamenco, para el que ha tenido que trabajar todo el verano. Mariah Carey esta competencia sí que no la vio venir...

(Risas) Es un disco muy especial para mí. Era algo que soñaba desde hace mucho tiempo. Cada vez que llegaba la Navidad sentía que también quería hacer mi disco de villancicos pero por agendas nunca se daba. Pero este año, aun en medio de una gira, me he puesto con ello. Ha sido raro grabar villancicos con espíritu navideño en verano, con mis niñas en la piscina, era el único momento que teníamos para grabar, pero estoy muy feliz con el resultado.

Entre las citas importantes de este nuevo trabajo está «Starlite Christmas», que la trae a IFEMA el 14 de diciembre. Un evento donde acuden desde Alejandro Fernández, a Isabel Pantoja, pasando por Estopa. Como artista, ¿cómo valora este compromiso de Starlite con la cultura y la música también en estas fechas?

Me hace mucha ilusión el concierto de Madrid. Madrid siempre me cuida y el concierto de Starlite en Navidad va a ser muy especial, de eso estoy segura.

Uno de los villancicos de su nuevo disco lo canta con sus padres, sobrinos... ¿Qué nos contaría su familia de Niña Pastori cuando solo es María Rosa, su nombre real?

Pues mi familia es eso, familia, mi gente, los que me agarran fuerte y no me sueltan, gente sencilla y normal. De mí les dirían que soy eso, María, la hija, la hermana, la madre, una mujer sencilla que ama lo que hace.

Con ocho años se subió a un escenario por primera vez. ¿Qué le han enseñado las tablas que no le dio tiempo a aprender en la escuela?

Llevo toda la vida cantando. El escenario es mi vida pero ahí se escond también mucho aprendizaje. En el escenario lo doy todo, no sé hacerlo de otra manera, no sé reservarme delante del público. Supongo que una de las lecciones es que si estás, estás, no hay medias tintas. Esa es la verdad.

¿La humildad es su sala de ser o alguna vez le han tenido que poner los pies en el suelo?

Soy la pequeña de cinco, todos chicos, y en casa desde siempre me han cuidado y me han enseñado, además, a tener los pies en el suelo.

Hoy muchos jóvenes redescubren al Camarón, que también la descubrió a usted. Cuénteles cómo era el maestro y por qué no ha nacido otro cómo él...

Camarón, como Paco, son artistas que no pueden compararse. No ha habido ninguno como Camarón, ni lo habrá. Es imposible de explicar. Vendrán otros que seguro harán cosas bonitas, pero lo de Camarón está en otra dimensión.

Tras la DANA, también nos hemos reencontrado con la España más solidaria y comprometida. ¿De qué más debemos sentirnos orgullosos en estos tiempos convulsos?

De nuestra gente joven. Han dado una lección de solidaridad. España es un país solidario y las nuevas generaciones demuestran que no necesitan que nadie les diga cuándo hay que ayudar, lo hacen de manera instintiva. En la tragedia horrible que se ha vivido con la Dana, los jóvenes han dado una lección maravillosa a toda España.

Es de carácter alegre y optimista. Cuando ha tenido algún bajón, ¿quién la ha sostenido?

Mi familia es mi principal bastón. Soy muy afortunada con la gente que tengo alrededor. Si hay algún bajón, ellos están siempre ahí, arropándome.