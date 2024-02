Nuevos detalles de la conversación entre Antonio Tejado y María del Monte: "Estos "notas" no paran, van a seguir robando"

Conforme pasan los días conocemos nuevos detalles del caso Antonio Tejado. Ingresado en prisión desde hace 10 días, el sobrino de María del Monte continúa acaparando todos los titulares de la prensa nacional. Ayer por la tarde, "TardeAR" desveló en exclusiva una nueva conversación que mantuvo con su tía al poco tiempo del asalto. La Guardia Civil, a medida que avanzó la investigación, pinchó el teléfono del ex de Chayo Mohedano y ahora, todos estas grabaciones empiezan a cobrar sentido.

Antonio Tejado fue uno de los primeros sospechosos y a la Guardia Civil le sorprendió mucho la excesiva preocupación del sobrino de María que mostró durante una de las conversaciones que mantuvo con la cantante tras el asalto. En concreto, el día 30 de noviembre.

Antonio Tejado em 2019 Gtres

"Están pegando palos muy fuertes y cada vez están mejor, a lo mejor los pillan y no saben que son los tuyos. Estos 'notas' no paran, van a seguir robando", comienza diciendo el excolaborador de televisión a la artista. "Llevan dos coches, que yo me he enterado, dejan uno en la puerta o en la calle de al lado, salen corriendo de la casa, en el maletero de ese coche que está aparcado meten las cosas y se van a otro coche, que es lo que me ha dicho a mí un amigo mío", explicaba Antonio Tejado a su tía durante la conversación. "¿No ves que no hay nada? ¡Qué va a coger la policía! Para partir una caja fuerte no hay restos, nada, la realidad es la realidad... Yo, si quieres que te mienta, te miento, pero yo prefiero que afrontes la realidad, que pases del tema y estés tranquila (...) Creo que es bueno que pases la página", insistía a María del Monte para que se olvidase de lo ocurrido.

Nada más producirse el asalto, Antonio Tejado visitó a su tía y le regaló un perro, creándose así una coartada que no lo involucrase en el robo. Aún así, se convirtió en uno de los primeros sospechosos para los investigadores. El pasado 12 de febrero, después de 72 horas detenido, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del televisivo tras ser acusado de "autor intelectual" del asalto.