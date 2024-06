Omar Sánchez reacciona tras el descargo de Anabel Pantoja

Continúa el rifirrafe entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez: la sobrina de Isabel Pantoja, esta semana, en el plató de 'Supervivientes All Stars' reaccionó ante las palabras que le dedicaba Bosco Martínez-Bordiú a Adara Molinero, quien fue su pareja el pasado año y sigue manteniendo amistad. "Estoy enamorado de Adara desde el día que la conocí y lo estaré hasta que me muera", dijo el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú a Jorge Javier Vázquez, tras un reencuentro entre ambos en la nueva edición, pero aseguró que no intercedería en el actual noviazgo que mantiene Molinero con Álex Ghita por la felicidad de su expareja.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez GTRES

Anabel Pantoja aplaudió esta reacción y echó en falta que no todos los ex fuese como él: "Más de una de las que estamos aquí querríamos un ex como Bosco", fueron sus comentarios. Cabe mencionar que Omar habló de ella en '¡De viernes!' hace unas semanas y afirmó que "uno de los peores días" de su vida fue cuando se enteró del embarazo de Anabel. "El peor momento de este año para mí, sin duda alguna, ha sido cuando me levanto y me despierto con una portada de que mi expareja se queda embarazada”, confesó.

La respuesta de Omar

El canario no ha tardado en contestar a "la sobrinísima" , desde el reality de 'Los Vecinos de la casa de al lado'. "Sinceramente, esta persona, ahora mismo, me da igual. He hablado de mi pasado aquí porque me han preguntado los compañeros. Dice que le da igual cómo esté, que se la sudo, vamos...", ha comenzado, sin embargo sus palabras no han quedado aquí y ha decidido enviarle un mensaje a su exmujer: "Sinceramente, yo, como tengo tanto respeto, espero que esté bien y esté feliz realmente de una vez por todas y sea feliz con lo que va a tener, con toda su familia y demás, sólo le puedo decir eso. Si quiere hablar mal de mí o se refiere a mí despectivamente pues allá ella. Yo seguiré siendo como soy yo, una persona respetuosa y una personas que, a la gente, le deseo lo mejor. Nada más. Me da absolutamente igual", concluyó.

Su historia

Anabel Pantoja y Omar Sánchez se conocieron en 2018, poco después de comprometieron y contrajeron matrimonio en octubre de 2021, sin embargo a finales de enero de 2022 comenzaron a sonar los rumores de crisis en la pareja y fue entonces cuando la propia influencer confirmó lo esperado. "Después de todas las informaciones dadas me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida. No tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias", fueron sus palabras en Instagram. Ahora, Anabel ha rehecho su vida junto a David Rodríguez, con quien espera un bebé.