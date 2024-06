Belén Esteban cuenta todos los detalles de su reconciliación con Terelu Campos: "Fui yo quien se acercó"

"Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar. No se le espera". Así de tajante se mostró Belén Esteban en "Late Xou" cuando Marc Giró le preguntó si cabía la posibilidad de que Terelu Campos se uniera a ella y al resto de sus compañeros en "Ni que fuéramos Shhh". Unas declaraciones que provocaron la directa reacción de la aludida, que aseguró que los altos mandos del programa sí contaban con ella.

La amistad de Terelu y Belén Esteban se remonta a varios años y parecía que este cruce de acusaciones podría suponer el fin de años de relación, pero la fiesta del arquitecto Joaquín Torres conformó un último rayo de esperanza para volver a estrechar lazos.

Las dos coincidieron en la casa y protagonizaron un inesperado baile conjunto que quedó recogido en unas imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Ahora, ha sido la propia Esteban quien se ha sincerado sobre su reencuentro con Terelu Campos y ha dejado claro que el acercamiento salió de ella misma.

"Me acerqué yo. Ella estaba en otra parte con amigas y me acerqué. Me impulsó David Valldeperas, aunque mi marido me dijo que si la veía tenía que saludarla. Estuvimos hablando de nuestras cosas, quedamos para comer, porque no era momento, era una fiesta", comienza explicando la de Paracuellos, que ha coincidido con la Reina Letizia en el acto de clausura de la XVI Convocatoria de "Euros de tu Nómina".

Sobre su baile viral, Esteban comenta que surgió de forma espontánea, aunque Terelu "se hizo un poquito la dura en plan gracioso, pero al segundo estaba bailando conmigo y yo con ella".

Pese a esa especie de reconciliación en la fiesta de Joaquín Torres, Belén Esteban reconoce que todavía tienen una conversación pendiente y hasta hace autocrítica a la hora de abordar las razones de su enfrentamiento. "Tenemos que comer, todos los amigos se enfadan, todos los amigos... Yo hice un comentario que no debería haber hecho. A veces sigo metiendo la pata porque soy muy impulsiva, y ella también hizo algún comentario. Pero bueno, las cosas pasan y ya está. La vida son dos días y ya está, y todo el mundo nos equivocamos, la primera yo", indica la tertuliana.

Menos habladora se ha mostrado sobre el nuevo episodio en su guerra contra Jesulín de Ubrique y María José Campanario, iniciado por ella misma al recordar de nuevo la vejatoria carta que la odontóloga le dedicó hace unos tres años. "No tengo nada que decir de ese señor. Ya no merece la pena. ¿Para qué? Les deseo que sean muy felices, que estén muy bien. Me gustaría que ellos me desearan lo mismo", sentencia.