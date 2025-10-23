La opinión de Sheila Casas sobre Melyssa Pinto, su cuñada: "Veo a Mario muy feliz"

Sheila Casas y Melyssa Pinto han coincidido públicamente por primera vez en un photocall en Madrid. Allí, las cuñadas han posado juntas y han atendido a los medios de comunicación, derrochando complicidad ante las cámaras.

La opinión de Sheila sobre Melyssa

La relación de Mario Casas y Melyssa Pinto está cada día más consolidada y han dejado de esconder su amor. Hace unos días, el actor se sinceraba sobre el buen momento que atraviesa en todos los sentidos. "Estoy feliz, contento y con gente buena. Y yo creo que en la vida hay que rodearse de gente así. En mi caso tengo la suerte de tener a mi familia y a otras personas que están a mi lado, gente buena. Gente con buen corazón, buena vibra y buenas cosas ante la vida", expresaba el intérprete.

Melyssa Pinto responde a las declaraciones de Mario Casas reconociendo que le gustaría tener varios hijos Europa Press

Ahora, Sheila Casas ha hablado por primera vez sobre la relación de su hermano con la influencer, deshaciéndose en halagos hacia la exconcursante de "La isla de las tentaciones". "A la vista está que es una chica súper dulce, se le ve muy buena persona, no puedo opinar mucho porque no la conozco tanto, pero lo que se ve es muy puro, es un encanto y estoy muy contenta de ver a mi hermano feliz. Lo veo muy feliz y muy tranquilo", ha declarado la abogada sobre su cuñada.

Además, la ex de Álvaro Muñoz Escassi ha revelado sus deseos de ser tía. "Antes que ser madre. Nunca digas nunca, pero yo siempre he dicho que no quiero ser madre, es algo que nunca me ha llamado. Sé que puede parecer raro, pero es lo que siento y nunca me ha nacido el instinto maternal", ha revelado Sheila.

En un buen momento

Tras su ruptura con el jinete, Sheila Casas se encuentra en un buen momento. "Estoy muy bien, muy tranquila. Estoy en un momento muy de introspección. Soy al final lo que he vivido, de todo se aprende, y tampoco he tenido una mala experiencia con mi última relación, creo que me llevo cosas súper buenas", ha confesado la hermana de Mario. Aunque ha admitido que es "muy de tener pareja", ahora mismo se encuentra disfrutando de su soltería.