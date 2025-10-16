El nuevo retoque estético de Sheila Casas para verse mejor "sin cambiarme la cara": te contamos cuánto cuesta

Sheila Casas siempre ha sido conocida principalmente por ser la hermana del actor Mario Casas, manteniendo un perfil más discreto y alejado del foco mediático que rodea a sus otros hermanos.

A lo largo de los años, ha trabajado en el ámbito de la abogacía y la representación artística, desempeñando un papel fundamental detrás de las cámaras en la gestión de la carrera de sus hermanos, sin buscar protagonismo propio. Su presencia pública solía limitarse a eventos familiares o alfombras rojas puntuales, donde su elegancia y discreción la caracterizaban.

Sin embargo, en el último año, el foco mediático se ha dirigido a Sheila Casas y ha pasado a ocupar titulares por motivos personales. Su relación con Álvaro Muñoz Escassi la situó en el centro de la atención de la prensa del corazón, generando gran interés en redes sociales y programas de entretenimiento.

En redes sociales ya cuenta con casi medio millón de seguidores, y con ellos acaba de compartir uno de sus secretos de belleza. Se trata de un nuevo tratamiento al que se ha sometido en la Clínica Diego de León de Madrid, y que promete mejorar el aspecto del rostro sin modificar sus facciones.

Aunque el principio activo del tratamiento es el ácido hialurónico, Casas asegura que la forma de la cara permanece inmutable, uno de los mayores reclamos de los usuarios que se someten a un retoque estético en busca de belleza natural.

Sheila Casas Antonio Gutiérrez Europa Press

El proceso responde al nombre de “Skin Booster”, un tratamiento inyectable a base de ácido hialurónico de baja densidad (combinado con vitaminas, aminoácidos o antioxidantes) que, a diferencia de los rellenos dérmicos, no cambia la forma del rostro, sino que hidrata profundamente y mejora la textura, luminosidad y elasticidad de la piel.

Casas asegura que el tratamiento “no duele nada” porque se aplica crema anestésica en el rostro antes de comenzar el proceso. Además, para mejorar el aspecto de la zona de los ojos, también se ha sometido a un tratamiento de polinucleótidos, que consiste en la aplicación de microinyecciones que estimulan la regeneración celular para tratar ojeras, arrugas finas y la falta de firmeza. Este método rejuvenece la zona al incrementar la producción de colágeno y elastina, y mejora la hidratación.

Un tratamiento tipo “Skin Booster” en Madrid puede rondar los 300 euros, mientras que la inyección de polinucleótidos se acerca a los 400.