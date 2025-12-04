Paloma Rocasolano, romántico paseo por Madrid con su novio Marcus Brandler

Paloma Rocasolano es una mujer discreta que disfruta de pequeños baños de masas. Hay ocasiones marcadas en el calendario que no se pierde, aunque sepa que todas las miradas estarán enfocadas en ella, compartidas eso sí con su familia. La madre de la Reina Letizia suele ser uno de los rostros más esperados en los Premios Princesa de Asturias, desfilando por la alfombra azul desplegada en Oviedo, saludando a sus convecinos y protagonizando duelos de estilo. Después, regresa a su rutina más apacible, menos mediática, en la que de vez en cuando se cuelan los paparazzi.

Así ha sucedido cuando los fotógrafos se han topado con la suegra del Rey Felipe VI paseando por las calles de Madrid junto a su pareja. Se encontraba con Marcus Brandlerquemando las suelas de sus zapatos por las aceras de la capital, en una jornada de compras en pleno fervor navideño. Algo que ha sorprendido no solo a los profesionales que llevaban su cámara en mano, sino también a quienes les reconocían en su paseo. Algo que dejará de ser tan inesperado, ahora que se ha dado a conocer que regresa a Madrid, según ‘El Debate’, después de un año viviendo en Murcia, concretamente en Los Belones, junto a su pareja Marcus.

El romántico plan madrileño de Paloma Rocasolano

Según el citado medio, la madre de la Reina Letizia ha decidido cerrar su etapa en Murcia, donde ha estado algo más de un año, para regresar a Madrid. De nuevo vuelve a su piso de Moratalaz, donde ha vivido tras su divorcio con Jesús Ortiz. Un piso, por cierto, en el que llegó a vivir durante unos años la propia consorte del Rey Felipe. Ahora, los recuerdos que impregnan sus paredes vuelven a su memoria al darle nueva vida a sus estancias. Pero también recorriendo aquellos lugares clave de la ciudad que encierran pequeñas historias del pasado.

Paloma Rocasolano y Marcus Brandler en Madrid Gtres

Unas que Paloma Rocasolano ha podido ir descubriendo junto a Marcus en su ruta por la capital. Así se la pudo ver hace unos días, en un romántico y tranquilo paseo por Madrid, en el que la pareja estaba siendo seguida de cerca por los paparazzi. Así se ha podido ver instantes de intimidad entre ellos, como cuando entrelazaron sus manos mientras andaban. También las animadas charlas que mantenían, mientras salvaban las distancias de un lugar a otro, o cuando reponían fuerzas tomándose algo en una terraza aprovechando el sol de invierno. Especial fue aquel instante en el que la abuela de Leonor y Sofía quiso inmortalizar el momento con una foto a modo de ‘selfie’ con el empresario británico.

Paloma Rocasolano y Marcus Brandler en Madrid Gtres

Un día perfecto que no solo quedó retratado en el móvil de Paloma Rocasolano, también en el carrete de los fotógrafos. Unas imágenes que también demuestran que la elegancia de la Reina Letizia no solo la ha aprendido de los consejos de sus estilistas, sino que hay lecciones que sacó de su madre. A pesar de que no se vistió para terminar en el papel cuché, su look de invierno es aplaudido por las expertas en moda. Apostó por la comodidad, sin renunciar a la elegancia con un jersey verde, pantalones grises a juego con la gabardina. A sus pies, unas deportivas con plataforma. Como complementos, los necesarios contra el frío: bufanda y gorro en un tono rosa pastel.