La pasión caribeña de Carlos Ferrando no conocía límites

Hubo una etapa en su vida en la que Carlos Ferrando viajaba todos los fines de semana a Cuba, se gastaba un dineral en billetes de avión y alojamiento, pero no le daba mayor importancia porque entonces trabajaba en “Crónicas marcianas” y ganaba una fortuna. Un día que comimos juntos le pregunté el por qué de esa insistencia en ir a la isla, y me contestó que “he conocido a un hombre que me vuelve loco. Es una relación muy pasional y necesito verle siempre que puedo. Por eso me escapo a Cuba en cuanto tengo unos días libres. Allí soy muy feliz”.

En la hora del adiós, me entero de que, tras ser incinerado su cuerpo a las ocho de la tarde de este jueves, parte de sus cenizas se esparcirán en el mar de La Habana, a modo de homenaje a la isla en la que fue tan feliz.

Con el paso del tiempo, sus ingresos menguaron considerablemente y aquellos viajes se fueron quedando en el olvido. La última vez que voló hasta allí fue hace tres años y el viaje se lo pagó una íntima amiga periodista. Desde entonces, la nostalgia y los recuerdos seguían anclados en su corazón. Pero su economía no le daba para disfrutar de la que él consideraba su segunda patria.

Carlos Ferrando en una imagen de archivo GTRES

Su muerte ha dejado triste y desconsolada a su pandilla cubana, un grupo de la comunidad LGTBIQ+ a los que Ferrando colmaba de regalos en su etapa más boyante. Les llevaba vestidos, zapatos con tacones, pelucas y otros complementos.

Carlos me contaba que sus juergas cubanas eran memorables, que disfrutaba en demasía de sus estancias caribeñas. Hoy, aquellos amigos lloran su ausencia y no olvidan el cariño recibido por parte de un hombre que se bebía la vida a sorbos y contagiaba su alegría a todo el que le rodeaba.