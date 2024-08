Las últimas horas de Carlos Ferrando, según quien le encontró: "Me dijo que no le importaba irse"

A primera hora de la mañana saltaba la noticia de la muerte de Carlos Ferrando. La inesperada pérdida del querido periodista del corazón ha dejado a todos en shock, como así ha mostrado por ejemplo Terelu Campos a través de una emotiva carta. Pero no ha sido la única que quería muchísimo al comunicador que ha querido hablar de él para darle a conocer en su faceta más íntima y personal. También su buena amiga, la actriz Alejandra Grepi, quien fue quien encontró a Carlos aún con vida, pero sin poder hacer nada por salvarle. Un duro relato que ha querido acercar al público a través de una entrevista concedida a ‘TardeAR’, en la que habla de cómo fueron los últimos momentos de su amigo.

Carlos Ferrando en "¡Qué tiempo tan feliz!" GTRES

Aunque la noticia de su muerte ha llegado este miércoles, lo cierto es que falleció el martes. La propia familia quiso mantenerlo en secreto en un primero momento, como así ha declarado la amiga: “Carlos falleció ayer a las 12:30 horas”. Pero han sido las circunstancias en las que se ha producido la muerte lo que ha obligado a mantener un halo de misterio a su alrededor: “Lo hemos hecho así porque así nos lo han pedido las circunstancias. Tuvimos que esperar a la resolución de un juez”. Y es que ha sido muy difícil localizar a un familiar que pudiese ayudar a las autoridades, al menos no uno dispuesto a colaborar: “Primero está la familia y después los amigos. Como no han encontrado ningún familiar, menos un hermano con el que no tenía relación, no nos hemos podido hacer cargo del cuerpo hasta ahora”, ha explicado Alejandra Grepi al programa de las tardes de Telecinco.

Aún no se han desvelado los motivos del fallecimiento de Carlos Ferrando, aunque se habla mucho entre sus allegados de sus pasos por quirófano a consecuencia de una hernia. Él tenía mucho miedo a la intervención, de ahí que lo fuese retrasando hasta que finalmente se animó a confiar en los cirujanos para solventar su dolencia. La operación fue bien, aunque se requería una segunda intervención, que también fue favorable. Ahora, sin saber muy bien el motivo, ha perdido la vida y su amiga no se lo llega a creer: “Yo cada dos días quedaba con él. El viernes comimos juntos y nos lo pasamos muy bien, de risas. El domingo le llamé y no me cogió el teléfono, pero no le di importancia porque él se olvidaba o no escuchaba el móvil. Cuando le llamé insistentemente y no me lo cogía, me preocupé muchísimo. A las 9:00 horas cogí el coche y me fui a su casa”. Se encontró con la puerta cerrada a cal y canto y fue a buscarle a los bares cercanos a ver si había salido a desayunar: “Lo que me alarmó es que me dijeron que desde el sábado no lo habían visto y llamé al 112”, ha narrado Grepi durante la entrevista.

Carlos Ferrando estaba atravesando una época difícil, de ahí que hubiese perdido el apetito en los últimos días y se permitía tan solo caprichos: “Es verdad que tenía menos apetito, solo quería comer chuches, las cosas que le gustaban”, destacaba su amiga, poniendo el foco en su bajo estado de ánimo. “El me comentaba que le aburría su vida de ahora. No le apetecía viajar ni nada. Me dijo que no le importaba irse, lo que no quería era fastidiarnos a nosotros”, de ahí que quizá no alertase a sus amigos cuando se encontraba mal. Le llegó a ver con vida, pero nada pudo hacer por él, como así ha detallado, dejando un profundo vacío en ella, como en otros muchos amigos y compañeros de profesión que este miércoles han llorado su pérdida.