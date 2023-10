Paz Padilla inicia un nuevo proyecto totalmente alejado de la televisión: "Quiero vivir sin molestar a nadie"

Paz Padilla es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y cuenta con una dilatada carrera como actriz y presentadora, pero en los últimos años también se ha labrado una incipiente carrera como coach. La gaditana ha ayudado a miles de personas con “El humor de mi vida”, el libro en el que narra cómo salió adelante tras la muerte de su vida y que posteriormente convirtió en obra de teatro, y ahora se ha propuesto llegar a más vidas y de forma profesional.

“Estoy superfeliz”, comienza diciendo Paz Padilla en sus redes sociales, antes de anunciar su nuevo proyecto, que nada tiene que ver con la televisión, la interpretación u otro medio de comunicación. “Sé que soy una persona muy ocupada, que no tengo tiempo y que me meto siempre en un lado, y en otro… Ya dice el refrán que el que mucho abarca, poco aprieta, pero no lo puedo remediar, soy hiperactiva. Como sabéis, voy a empezar a dar charlas y conferencias en Mentes Expertas, pero me pregunto si tengo las herramientas para ayudar a otras personas o si sé cómo hacerlo. Quiero aprender a ayudar y he empezado un máster de coaching. Hoy he empezado y he estado con todos mis compañeros. Ha sido increíble”, expone contenta.

Se trata de un máster que dura 24 meses y Paz Padilla tendrá que ir a clase semanalmente, hacer trabajos y exámenes para sacar su curso adelante, además de las prácticas y el trabajo de fin de máster.

Story de Paz Padilla Instagram

“Cuando termine este máster, voy a ser otra”, dice una ilusionada Paz Padilla, que recuerda las palabras que uno de sus compañeros ha pronunciado en clase y que ella suscribe: “Quiero vivir la vida sin molestar a nadie”.

De este modo, Paz Padilla da un nuevo paso en esta “nueva etapa” que ella misma dice atravesar y que parece alejarla cada vez más de la pequeña pantalla que la encumbró a la fama.